Prije nego što se proslavio kao trener Borussije Dortmund, a zatim Liverpoola, njemački stručnjak Jurgen Klopp bio je nogometaš. O tome kakav je bio progovorio je 2016. gostujući u popularnog emisiji Monday Night Football.

"Bio sam prosječan. Bio sam jako brz i dobro sam igrao glavom i to je to. Na moju nesreću, lopta je većinom vremena na podu, a to nije bila moja najveća snaga. Previše sam volio igru da bih prestao igrati, što ne bi bilo loše za klubove za koje sam igrao. Uživao sam, ali nisam bio dobar i tako stvari stoje", kazao je svojevremeno Klopp koji je branao boje Pforzheima, Eintrachta II i Mainz 05. U posljednjem od njih proveo je 11 godina te je zabio 52 gola u 325 nastupa. Tamo je i počeo trenersku karijeru.

Iako za sebe kaže da se nije baš najbolje snalazio na travnjaku, zabio je nekoliko spektakularnih golova. Bundesliga je svojevremeno na YouTubeu objavila pet najboljih. Snimku je pogledalo preko osam milijuna ljudi tijekom godina.

Klopp je, inače, nedavno proglašen je trenerom godine u Premier ligi od strane Udruge trenera lige.

Liverpool je osvojio Liga kup i FA kup, te je igrao finale Lige prvaka.. U Premier ligi je završio na drugom mjestu sa bodom manje od Manchester Cityja.

"Ovo je velika čast i bila je to luda sezona. U posljednjem kolu samo su dvije utakmice bile bez rezultatskog značaja dok su svi ostali igrali za nešto. Za nas nije završilo kako smo se nadali, ali to smo već preboljeli", izjavio je Klopp.

U glasanju Udruge trenera lige sudjeluju svi treneri svih engleskih liga.

"Kada za vas glasaju vaše kolege to je očito najvažnija nagrada koju možete dobiti", dodao je Klopp.