Torcidina proslava počela je eksplozivno! Odjekivalo je kao da je rat

U subotu Hajduk na Poljudu dočekuje Lokomotivu u 11. kolu SuperSport HNL-a. Osim što se Bijeli novom pobjedom mogu dodatno odvojiti na vrhu ljestvice, utakmica je također u fokusu jer Torcida slavi 74. godišnjicu postojanja.

Torcidaši su stoga odlučili proslaviti svoj rođendan uz specijalnu koreografiju. Bila je to dosta zahtjevna koreografija jer ipak je bio poseban dan. Splitski drukeri razvili su je na početku utakmice, no uz to su je popratili deseci topovskih udara. Pucao je Poljud kao da je pod topovskom paljbom, a zvuci su sigurno uzbunili splitske turiste koji ne znaju o čemu se radi.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL Prvi dio koreografije bio je u bojama Torcide i Hajduka, ali je malo podsjećao kao da se ističu brojne islandske zastave

Koreografija je imala tri faze. Najprije su podigli koreografiju pozadine s crvenim križevima isprepletenim plavo-bijelim bojama. Zatim je tu pozadinu ispunio natpis 'Otac ulica…', a u podnožju sjevera se razvio nastavak '…majka Torcida'. Završni dio koreografije bilo je podizanje dodatne 'plahte' sa slikom petorice navijača koji predstavljaju Torcidu.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL Završni dio koreografije bilo je podizanje plathe sa slikom pet navijača koji predstavljaju Torcidu.

Dok se koreografija dugo zadržala u zraku, a topovski udari frcali po svuda, Torcida je desetak minuta pjevala jednu od svojih pjesama.

'Moj život je kockanje, kurve i tučnjave, alkohol, droga i to je sve, ja te volin Hajduče', orilo je Poljudom.

