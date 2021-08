IZGUBIO KONTROLU / Pogledajte scene zbog kojih bi se Carrasco trebao sramiti

U 41. minuti jučerašnje (ne)prijateljske utakmice između Feyenoorda i Atletica u Rotterdamu došlo je umalo do tučnjave igrača. Počeo je probleme raditi temperamentni Yannick Carrasco. Atleticov krilni napadač je uz aut-crtu prvo s leđa pokosio suparničkog beka Tyrella Malaciu i to pred vatrenim domaćim navijačima, a onda ga i udario dok je ovaj ležao na podu. Desetka Feyenoorda, Turčin Orkun Kökcü priskočila je svom suigraču, pritom odgurnuvši Carrasca, koji mu nije ostao dužan i udario ga u glavu. Došlo je do žestokog naguravanja, fizičkog sukoba u kojem samo nisu padali udarci ali je Carrasco Orkun Kökcüa primio za glavu, za vrat i navlačio, bez prestanka... Takav potez na De Kuipu izazvao je bijesnu reakciju publike. S tribina su odmah prema igraču Atletica poletjele čaše i sitni predmeti. Igrači obiju momčadi ušli su klinč, potekla je i krv, turski veznjak zaradio je krvavi vrat na desnoj strani, nije se smirivalo. Jan Oblak smirivao je i odmaknuo u stranu Yanicka Carrasca. Tada je na scenu stupio trener Atletico Madrida Diego Simeone koji je očitao bukvicu Carrascu pred svima, pošteno se izderao na njega, a sudac je onda i Carrascu dao crveni.