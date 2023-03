UTAKMICA VISOKOG RIZIKA / Pogledajte vatrene prizore s balkanskog derbija Crne Gore i Srbije: Policija na ulici u punoj spremi, zatvoreni lokali...

Srbija i Crna Gora su u susret drugog kola kvalifikacija ušli sa po tri boda te je međusobni ogled u Podgorici bio dvoboj za preuzimanje prvog mjesta na ljestvici. Iako je Crna Gora izgledala vrlo dobro na domaćem terenu Srbija je sa dva pogotka Dušana Vlahovića pobijedila (0:2). Zanimljivo, to su bila jedina dva udarca u okvir gostujuće momčadi. Navijački folklor nije poremetilo ni veliko nevrjeme koje je pogodilo glavni grad Crne Gore. Tisuće domaćih navijača je centrom grada prodefiliralo uz obimnu uporabu pirotehnike, a ni ostalih navijačkih rekvizita nije nedostajalo. Istovremenu uz jaku policijsku pratnju na stadion su dopraćeni srpski navijači. Iako su snage sigurnosti bile u pripravnosti zbog mogućih tenzija, već prije prvog sučevog zvižduka su stvari krenule miroljubivim putem. Naime, domaći su srpsku himnu popratili pljeskom no kad je utakmica počela tribine pod Goricom su proključale. Pogledajte kako je to izgledalo.