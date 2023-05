Nogometaši Crvene Zvezde pobijedili su na svom terenu Čukarički s 2:1 i osvojili Kup Srbije. Ovo je nastavak dominacije Zvezde, koja je treću sezonu u nizu osvojila dvostruku krunu u Srbiji.

Utakmica nije ponudila pretjerano dobar nogometa, a prvi su poveli nogometaši Čukaričkog u 20. minuti pogotkom Marka Docića. Zvezda je stigla do preokreta zahvaljujući dvostrukom strijelcu Aleksandru Pešiću, koji je prvo u 60. minuti izjednačio pa 15 minuta kasnije zabio za 2:1.

Nakon drugog gola Pešić je skinuo dres i išao proslaviti gol s Delijama, a onda je došlo do bizarnog sukoba.

Naime, Pešićevo slavlje se nije svidjelo njegovom suigraču Aleksandru Dragoviću koji je došao do njega i upozoravao ga da se odmah obuče kako ne bi dobio kaznu. to se nije svidjelo Pešiću pa je došlo do naguravanja.

