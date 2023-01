Nakon posve neuvjerljive igre nogometaši madridskog Reala ipak su uspjeli osvojiti tri boda, u gostima su, u dvoboju 15. kola španjolske La Lige, u petak svladali Valladolid 2-0.

Izjednačena utakmica, u sporom ritmu, trajala je sve do same završnice. Real je imao nešto veći broj prilika, ali i domaćin je znao zaprijetiti. Utakmica je odlučena u zadnjih desetak minuta i to nakon što je dosuđen jedanaesterac za Real, a prethodno je lopta pogodila u ruku Javiera Sancheza, u domaćem šesnaestercu.

Karim Benzema je realizirao jedanaesterac za 1-0, a uz to je domaći igrač Sergio Leon zaradio isključenje zbog prigovora. Do kraja je Benzema postigao još jedan pogodak, a od 88. minute je zaigrao i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

Komentari oduševljenja

No nije samo kasni ulazak u igru desetke Real Madrida ostao u pamćenju navijačima Kraljeva s te utakmice.

Na Twitteru je svanula objava u kojoj se Modrić derao na suigrače dok rezultat nije išao u korist braniteljima naslove Lige prvaka.

Komentari ispod objave govore kako se sprema na ulogu trenera.