Nogometaši Juventusa poveli su već u prvoj minuti utakmice osmine finala Lige prvaka protiv Villarreala. Na gostovanju u Španjolskoj po prvi je puta u Ligi prvaka zaigrao i novi napadač "Stare dame", Srbin Dušan Vlahović, koji je ove zime stigao u Torino za golemih 81.6 milijuna eura.

No, čini se da se Juveu isplatio svaki cent isplaćen za Dušana jer čovjek je odmah nastavio svoju sjajnu golgetersku formu. Protiv Villarreala je, eto, zabio odmah u prvoj minuti susreta i to sjajnim golom. Villarreal je izgubio loptu na centru, a onda je Danilo odmah poslao dugu loptu po zraku koju je Vlahović sjajno štopao, zatim je pucao između dvojice stopera i to iz dosta nezgodne pozicije gotovo s ruba kaznenog prostora i matirao je vratara.

Vlahovićev pogodak pogledajte OVDJE.

Usput, srušio je i rekord jer postao je prvi debitant koji je postigao pogodak u tako kratkom roku.