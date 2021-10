Nogometaši PSG-a u trećem kolu Lige prvaka na svojem terenu igraju protiv njemačkog RB Leipziga.

Mreže na Parku prinčeva mirovale su samo devet minuta, kada su domaćini stigli u vodstvo.

PSG je izveo brzu kontru na kraju koje je lopta stigla do Kyliana Mbappea, a on se probio do ruba šesnaesterca, prevario braniča protivničke momčadi i neobranjivo pogodio.

Mbappeov pogodak možete vidjeti OVDJE.