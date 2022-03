Početkom prošlog desetljeća Eva Carneiro našla se u centru pažnje britanskih medija. Svi su se pitali tko je lijepa liječnica koju je portugalski stručnjak Andre Villas- Boas priključio prvoj momčadi Chelseaja. Mamila je ona iz kola u kolo uzdahe navijača, i tako je bilo sve do sezone 2014.-2015. kada joj je Jose Mourinho zabranio da sjedi na klupi.

Dogodilo se to nakon prvog kola te sezone kada je Chelsea ugostio Swansea. U jednoj situaciji Eden Hazard je zbog ozljede legao na travnjak, a liječnica je odlučila djelovati te je potrčala do njega kako bi mu pružila pomoć

To je razljutilo Mourinha jer je smatrao da Belgijac nije bio teže ozlijeđen te da nije bilo potreba za prekidom igre pogotovo jer je Hazard nakon toga morao napustiti teren, a onda nakon sučeve dozvole vratiti se u igru.

Spor s klubom

"Bio sam nezadovoljan liječnicima, jer čak i ako ste liječnik ili predstavnica na klupi, ipak morate razumjeti nogomet", bjesnio je Mourinho nakon utakmice. Nakon toga Portugalac ju je suspendirao i izbacio iz prve momčadi, a nekoliko tjedan kasnije napustila je Chelsea te je tužila klub i Mourinha jer su je prisilili na dolazak.

Ova rođena Gibraltarka kojoj je otac Španjolac, a majka Engleskinja u to je vrijeme privlačila ogromnu pozornost tamošnjih medija, a posebno je sočan bio istup njezina bivšeg dečka Ruperta Pattersona Warda, koji je u intervjuu za The Sun izjavio da je spavala s jednim igračem Chelseaja.

"Ova žena mi je uništila život. Jednom je rekla da je spavala s jednim od igrača Chelseaja. Rekla je to kako bi me povrijedila, ali ne vjerujem da je to istina. Ponosi se time što je popularna među nogometašima. Eva voli pažnju. Jednom ju je jedan od igrača Chelseaja pozvao u svoju sobu i gol otvorio vrata", rekao je svojevremeno i dodao:

Što danas radi?

"Eva je vrlo seksi žena. Malo tko zna što je ona zapravo. Ona je nemilosrdna i uvijek dobije ono što želi. Voli seks, to joj je jako važno. Imali smo seks svaki dan. Eva je vatrena i strastvena žena koja zna što želi. Voli se družiti s bogatim dečkima velikog ega. Mislim da sam joj se sviđao jer sam bio drugačiji, ali na kraju nisam bio dovoljno dobar za nju."

Godinu i pol nakon što je napustila Chelsea, klub joj se službeno ispričao. Iako Mourinha više nije bilo tamo nije se vratila u klub. Nakon toga zaposlila se kao savjetnica u Sport Medical grupi, klinci za profesionalne sportaše u Londonu. Također, surađuje s jednom klinikom u Kataru te daje tamošnjim liječnicima savjete o sportskoj medicini uoči Svjetskog prvenstva 2022.

Što se tiče privatnog života, od 2015. je u braku polarnim istraživačem Jasonom de Carteretom, a prema fotografijama s Instagrama može se vidjeti da obožava konje.