FATALNA BRINETA / Ona je skoro uništila brak Beckhamovih: Pogledajte kako danas izgleda žena čije su gole fotografije obišle svijet

Sjećate li se Rebecce Loos? Ova Britanka početkom milenija šokirala je svijet tvrdnjom da je spavala s Davidom Beckhamom, u to vrijeme jednom od najvećih nogometnih zvijezda. To je uzdrmalo njegov brak s Victorijom, ali je par na kraju prebrodio krizu i nastavio dalje. A bivša Beckhamova pomoćnica, danas 44-godišnjakinja, iskoristila je to što se našla pod povećalom medija i javnosti te je od tada pozirala za Playboy i postala reality zvijezda. Sudjelovala je u emisijama 'Celebrity Love Island', a u 'Farmi' je zgrozila javnost kad je ručno zadovoljila prasca. "Nikada se nisam osjećala bolje. Seks je nevjerojatan, veze su mi nevjerojatne. Volim svoje tijelo više nego ikad, volim svoje grudi i ne mogu se prestati skidati", izjavila je svojedobno nakon povećala grudi. Otkrila je jednom prilikom i da ne voli nastranosti u seksu, te da nikada ne bi pristala na grupnjake, bičeve i slične stvari, te da je u tom pogledu klasičarka. Ova brineta danas, inače, uživa u obiteljskom životu u Norveškoj. U braku je s liječnikom Svenom Christjarom Skaiaajom s kojim ima sinove Magnusa i Liama. Početkom godine dala je intervju za britanski OK! u kojem je rekla kako radi u centru za testiranje na Covid-19, ali kao instruktorica joge.