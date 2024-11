Dinamo uvelike povećao svoje šanse nakon Bratislave, ali nije sve bajno, drugi ne pomažu

Dinamo je jučer došao do velike pobjede u Bratislavi, povezao dvije pobjede zaredom u Ligi prvaka, i to u gostima što se nikad do jučer nije dogodilo.

S ta tri boda, Modri su na sedam bodova i šanse za plasman među 24 ekipe su ponovno skočile. Dinamo je, prema analitici, popravio svoje šanse za prolazak dalje za 22% kako objavljuje poznati X profil Football Meets Data i od svih pobjednika u jučerašnjim utakmicama LP, najviše su povećali svoje šanse. Najgore je prošao RB Leipzig koji je porazom u Glasgowu od Celtica smanjio svoje šanse za 23%.

Ipak, Dinamo po projekcijama spomenutog profila i dalje ne ulazi u top 24. Na projiciranoj tablici superračunala Dinamo se nalazi na 25. mjestu, prvom ispod crte. Dinamo prema analitičkim podacima i projekcijama ima 58% šanse za top 24 plasman i 2% da završi u najboljih osam.

Još jedna loša vijest za Dinamo je da se pomiče i projicirana granica bodova potrebnih za top 24 plasman. Prije početka LP, projekcije su govorile da će 9 bodova biti uglavnom dovoljno za prolazak u iduću rundu, ali ta situacija se zbog dosadašnjih rezultata nešto promijenila. U simulacijama superračunala, 9 bodova je bilo dovoljno za plasman u samo 34% slučajeva pa će najvjerojatnije biti potrebno 10 bodova za ulazak u 24. Razlog ovom pomicanju projicirane granice je manji broj remija od očekivanog i veći broj ekipa koje nisu osvojile niti jedan bod.

Bilo kako bilo, Dinamo je dosad napravio odličan posao sa svojih sedam bodova i sva je prilika da ih jedna pobjeda dijeli od povijesnog prolaska u nokaut fazu elitnog klupskog natjecanja.

