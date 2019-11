PODIJELJENA MIŠLJENJA VATRENIH NAKON TEŠKE POBJEDE: ‘Pa nisam ja blesav, znam da to mora tako biti’

Nakon utakmice pred novinare su izašli hrvatski reprezentativci i podijelili svoje dojmove

Nogometaši Hrvatske u utorak su u Puli u prijateljskoj utakmici protiv Gruzije slavili sa 2-1 (1-1). Gruzijci su poveli u 19. minuti preko Papunašvilija, a Hrvatska je izjednačila u 25. minuti autogolom kapetana gostiju Kašije. U 53. minuti Ivan Perišić je udarcem glavom, nakon ubačaja Josipa Juranovića, zabio za konačnih 2-1.

Nakon utakmice pred novinare su izašli hrvatski reprezentativci i podijelili svoje dojmove o ovoj, na kraju se pokazalo, nimalo lakoj prijateljskoj utakmici.

“Bitna pobjeda, uvijek je bitno pobijediti. Pristup je bio odličan, dobili smo i to je najvažnije. Kako sam zadovoljan svojom igrom? Bilo je OK s obzirom na to da je prijateljska. Nažalost, imali smo par ozljeda, Nikola je dobio jak udarac, ali mislim da nije strašno. Igrati za Hrvatsku uvijek je privilegij i to treba maksimalno iskoristit”, poručuje Kovačić za Novu TV.

Podijeljenje reakcije

U mix-zoni su bili i ostali sudionici utakmice.

“Nakon subote i slobodnog dana danas nije bilo lako izaći, ali odradili smo to. Nije naporno igrati za reprezentaciju, to je privilegija i uživancija, napor nestaje. Što se tiče reprezentacije bit će pauza vjerojatno do ožujka, ali mi se vraćamo u klubove. Prije ovih utakmica više sam osjećao pritisak nego na utakmicama, uz puno vjere i molitvu uspio sam se opustiti i sve dobro odraditi”, rekao je Dino Perić.

Škorić je ipak bio malo nezadovoljan.

“Na nama je da se nametnemo u ovim utakmicama, pa nisam ja blesav, ima tu dobrih igrača i znam da se moram izboriti za svoje mjesto. Dao bi si šesticu, nisam pretjerano zadovoljan, ali pobijedili smo. Malo smo neuigrani, bilo je tu mnogo novih igrača. Svi smo jednaki i dobro radimo. I izbornik je najbolje odlučio za ove dvije utakmice. Hrvatska ima pokriće na svim pozicijama. Moram pohvaliti i Gruziju, odigrali su dobro te bili brzi i nezgodni”, rekao je Mile Škorić.