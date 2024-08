Počinje nova sezona Premier lige: Neki bi mogli iznenaditi, a ove velikane očekuje najteži posao

U petak od 21 h Manchester United i Fulham otvaraju novu sezonu najelitnije nogometne lige, engleske Premier lige. Najpopularnija nogometna liga unatoč dominaciji Manchester Cityja nudi pregršt atraktivnosti za sve ljubitelje nogometa, a nadolazeća sezona svakako će biti zanimljiva jer će dati odgovore na neka od pitanja.

Je li ovo napokon ta sezona za Arsenal? Momčad Mikela Artete opet je bila blizu da dođe do naslova prvaka lige nakon 20 godina. Do zadnjeg kola trajala su nadanja Topnika, no opet su Građani bili prejaki. Arsenal je sve bliži i bliži Cityju i ova godina bi mogla biti ključna. Klub iz Londona po igračkome kadru najveći je kandidat za svrgavanje dominacije Guardioline momčadi, a za napad na ligu pojačali su se uglavnom u obrani. Najveće pojačanje im je talijanski stoper Riccardo Calafiori.

Jedno od enigmi za nadolazeću sezonu svakako je Manchester United. Nekadašnji nogometni div daleko je od slavne ere Alexa Fergusona. Erik ten Hag izbjegao je otkaz i ostao na klupi, no njegov status je i dalje pod povećalom, svaka utakmica će se gledati.

Crveni Vragovi pojačali su se Joshuom Zirkzeeom iz Bologne, Matthijsom de Ligtom i Noussairom Mazraouijem iz Bayerna. Očekivanja su velika. Nitko ne želi ponoviti prošlu sezonu gdje su bili osmi na tablici, stoga nizozemskog trenera čeka težak posao.

Nezanimljive će biti vidjeti kako će izgledati 'novi' Chelsea. Trener Enzo Maresca ima u kadru čak 43 igrača. Londonski klub raspištoljio se u ljetnome transferu, i pitanje je jesu li američki vlasnici opet pretjerali sa šopingom ili su napokon pogodili s igračima. Maresca ima težak zadatak da posloži izmiješanu momčad kluba s velikim ambicijama.

Aktivan u ljetnome šopingu bio je i West Ham koji bio mogao napokon napasti prva četiri mjesta na tablici. Čekićari imaju novoga trenera, španjolskog stručnjaka Julena Lopeteguija, a doveli su kapitalca iz Dortmunda, Niclasa Füllkruga. Tu su još i novi igrači Aaron Wan Bissaka, Jean Clair Todibo i Max Kilman, a ova sezona će pokazati može li West Ham napokon iskoraknuti i zamrsiti račune 'velikim' klubovima.

Zadnje je pitanje mogu li novi klubovi osigurati opstanak. Prošle sezone sva tri kluba promovirana iz Championshipa ispala su, što se dogodilo davne 1998. Sada se u prvi razred engleskog nogometa vraćaju Leicester, Ipswich i Southampton. Najviše se očekuje od Ipswicha kojeg vodi trener u usponu McKenna, dok je Southampton najizgledniji kandidat za ispadanje iz lige.

