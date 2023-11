Astana-Dinamo

0:2

Astana: Čondrić - Harojan, Maročkin, Tomašević - Hovhanisjan, Kuat, Jovančić, Vorogovskij - Ourega, Darboe, Astanov

Dinamo: Zagorac - Moharrami, Ristovski, Perić, Ljubičić - Mišić - Kaneko, Bulat, Baturina, Vidović - Petković.

Dinamo je prvi put zaprijetio u šestoj minuti kada je Kaneko ubacio u sredinu gdje je udarac Baturine s ruba šesnaesterca išao ravno u Čondrića. U 10. minuti Mišić je srušio Astanova u šesnaestercu, a sudac je odmah pokazao na bijelu točku, no udarac Darboea pročitao je Zagorac i obranio. Dinamo je odgovorio u 17. minuti kada je udarac Petkovića glavom otišao iznad gola. Samo minutu kasnije iz daljine je opalio Baturina, no udarac od bloka odlazi malo pokraj gola.

Kazahstanci su odgovorili u 50. minuti kada je nakon ubačaja s lijeve strane pucao s 11 metara Vorogovskij, ali odlazi to pokraj gola. Domaći morao je mijenjati u 30. minuti kada se u duelu s Bulatom ozlijedio Ourega, a na teren je ušao Lončar. Malo smo dobrog nogometa vidjeli u drugom dijelu prvog poluvremena, vrijedi izdvojiti tek pokušaj Kaneka u 38. minuti koji odlazi pokraj gola. Domaćini su bili opet opasni u 42. minuti kada je Ljubičić promašio jednu loptu koja dolazi do Darboea, ali njegov udarac s 14 metara iskosa s desne strane odlazi pokraj gola. U samoj završnici udarac je okušao Bulat, ali odlazi to daleko od gola.

Odmah na početku drugog poluvremena Jakirović je mijenjao te je u svlačionici ostavio Bulata, a priliku je dobio Sučić. Dinamo je zaprijetio ubrzo preko Kaneka čiji je udarac išao ravno u Čondrića. Bolju igru na početku nastavka Plavi su okrunili u 48. kada je udarac Sučića prvo brani Čondrić, no lopta se odbija do Vidovića koji s desetak metara neobranjivo pogađa za 1-0. Samo dvije minute kasnije Dinamo je mogao i do drugog gola, ali udarac Petkovića sjajno brani golman domaćina.

U 62. minuti dobru priliku imao je Petković, no odlazi to pokraj gola. Od 72. minuti Plavi su imali igrača više kada je Jovančić zbog prekršaja na Moharramija dobio drugi žuti karton te je morao na tuširanje prije ostalih. Dinamo je pitanje pobjednika riješio u 79. minuti kada Kaneko pokupio jedan odbijanac iz kornera i zakucao u mrežu. Lopta je na putu do gola dirala i Petkovića. U 82. minuti Plavi su mogli i do 3-0, ali je udarac Moharramija zaustavila vratnica.

NAJAVA

Igrači Dinama gostuju kod Astane u petom kolu Konferencijske lige te moraju pobijediti žele li u posljednjem kolu sami ovisiti o sebi što se tiče prolaska u nokaut fazu.

U prvih tri utakmice ove sezone između ova dva suparnika, koji su se susreli osim u prvom kolu skupine Konferencijske lige i u kvalifikacijama za Ligu prvaka, gol razlika je na strani Dinama (11:1).

Uoči posljednja dva kola Dinamo je posljednji u skupini s tri boda, jednim manje od Astane i Ballkanija. Viktoria Plzen je već ranije osigurala osminu finala s četiri pobjede. Plavi su u Kazahstan stigli u utorak, a u srijedu su prošetali Astanom u kojoj je temperatura tek neznatno viša nego u Zagrebu, oko 3 stupnja.

Trener Sergej Jakirović najavio je susret: "Dobro poznajemo Astanu, triput smo ove jeseni sezone igrali s njima, a trojica Hrvata nositelji su igre u toj momčadi. Vratar Čondrić branio je kod mene u Zrinjskom kad sam bio trener mostarskog kluba, o Lončaru i Tomasovu također nema tajni, kvalitetni su igrači. Znamo gdje je Astana najopasnija i vjerujem da ćemo znati osujetiti njihove napadačke pokušaje."

Stručnjak Astane Grigorij Babajan je uoči utakmice rekao: "Analizirali smo i gledali sve utakmice u kojima su oni potpuno dominirali. Želim se koncentrirati na našu igru, u kojoj moramo imati četiri stvari, ako želimo pobijediti. Samopouzdanje, momčadski duh, organizacija, sportska agresivnost. To je sve što nam treba. Važno nam je da radimo na sebi, da napredujemo i vjerujem da ćemo to pokazati protiv Dinama."

