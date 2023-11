U četvrtak od 16.30 igrači Dinama gostuju kod Astane u petom kolu Konferencijske lige te moraju pobijediti žele li u posljednjem kolu sami ovisiti o sebi što se tiče prolaska u nokaut fazu.

Trener Astane najavio je susret Grigorij Babajan unatoč tome što je izgubio priliku da obrani s kazahstanskim prvakom naslov, nije dobio otkaz jer još uvijek ima priliku za proljeće u Europi:

"Analizirali smo i gledali sve utakmice u kojima su oni potpuno dominirali. Želim se koncentrirati na našu igru, u kojoj moramo imati četiri stvari, ako želimo pobijediti. Samopouzdanje, momčadski duh, organizacija, sportska agresivnost. To je sve što nam treba. Važno nam je da radimo na sebi, da napredujemo i vjerujem da ćemo to pokazati protiv Dinama."

Morao se osvrnuti i na kritike u kazahastanskim medijima:

"Mogu prihvatiti kritiku, ako je ona konstruktivna. No, internet je prepun raznih botova, koji o meni pišu gnjusne stvari. To ne želim prihvatiti, jer to nije konstruktivna kritika i na takve ću stvari reagirati", zaključio je Babajan.

