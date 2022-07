Dinamo je jučer odigrao samo 2:2 s makedonskim Škupijem. Rezultat ne zadovoljava navijače Dinama kao ni trenera Antu Čačića, a na to su se nadovezale loše vijesti. Najskuplji igrač Dinama i otkriće Zlatka Dalića, Josip Šutalo, bit će odsutan s terena oko šest tjedana. Ako vidimo Šutala ponovno u Europi, to će biti najesen u grupnoj fazi.

Šutalo se ozlijedio u 16. minuti, Theophile - Catherine se već spremio za ulazak u igru, Josip je još jednom probao ući na teren nakon čega je pao, te je Čačiću ipak bila potrebna pomoć iskusnog Francuza. Da stvari budu gore, poslije utakmice se otkrilo da i on ima probleme s ozljedom zadnje lože.

"Puno smo se potrošili, ostali smo bez dvojice igrača, Šutala i Theophilea. Šutalo je ozlijedio kvadriceps i mislim da će stanka biti šest tjedana. Theophile ima problema sa zadnjom ložom", otkrio je Čačić.

Upitan transfer?

Opet nam se pokazalo kako je bitno imati širok kadar, do jučer je šest stopera bilo puno… Sada se možemo nadati bržem oporavku Boška Šutala s obzirom na to da je Josip svoju rolu za ove kvalifikacije već odigrao. Prijelazni rok također traje do kraja kolovoza, ponuda za Josipa je već bilo iz talijanske lige, vidjet ćemo kakav će utjecaj imati ova ozljeda na njegov transfer.