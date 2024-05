U derbi susretu 33. kola HNL-a, ali i cijele sezone, nogometaši Dinama su nakon preokreta pobijedili Rijeku na Rujevici s 2-1 (0-0) čime su napravili veliku prednost na vrhu ljestvice, pobjegli su Riječanima na četiri boda prednosti.

Rijeka je povela u 50. minuti kada je Marko Pjaca precizno pogodio s bijele točke za 1-0. Za 1-1 je zaslužan bio Bruno Petković koji je majstorski u 75. minuti izveo slobodan udarac s više od 20 metara, dok je Dinamo do pobjedničkog gola došao u 89. minuti. Strijelac gola možda i vrijednog naslova prvaka postigao je Arber Hoxha. Dinamo sada ima četiri boda više od Rijeke (75-71).

Strijelac jedinog gola za Rijeku Pjaca nije skrivao razočaranje.

"Težak poraz prije svega zato što mislim da smo odigrali jednu stvarno dobru utakmicu i dominirali u većini utakmice. Vodili smo 1:0 do 15 minuta prije kraja, izgubiti na ovaj način je dosta teško. Igrali smo stvarno dobru utakmicu, dobro smo stajali na terenu, izašli smo s pravim stavom od prve minute", rekao je i dodao:

"Mislim da smo zaslužili više, ali to je sport. Danas nije išlo, oni su pobijedili i to je to. Danas je svima dopušteno biti malo tužan i ljut, sutra smo vjerojatno slobodni, ali od utorka već krećemo s radom, idemo dalje. Moramo pobijediti sve do kraja prvenstva."

Trener Rijeke Željko Sopić čestitao je Dinamu te istaknuo da je ponosan na svoje igrače.

"Mogu samo reći da prije svega čestitam Dinamu na pobjedi. To vam je sport. Nemam igračima što zamjeriti. Nažalost, danas su karte bile na Dinamovoj strani, što reći, lopta je okrugla. Kad igra protiv Dinama i imate 26-3 omjer udaraca, kad je njihov prvi udarac u okvir gol, kad u prvom poluvremenu imate 13 udaraca... ponosan sam na igrače. Ovo su mladi igrači, trebat će sada s njima puno pričati. Vjerojatno smo danas izgubili prvenstvo, ali i ja i svi u Rijeci smo ponosni na ove dečke", poručio je.