Perković nakon pobjede izdvojio jednog dinamovca: 'Mora pronaći balans da bi igrao kako može'

Nogometaši Dinama s 1-3 (1-2) pobijedili su u gostima Banjole i plasirali se u osminu finala Hrvatskog kupa. Strijelci za goste bili su Špikić (6.), Kulenović (10.) te Ademi (86.), dok je pogodak kojeg će Banjole zauvijek pamtiti postigao Kamenički u 34. minuti.

Na kraju je utakmice komentar dao i privremeni trener Plavih Sandro Perković.

"Ušli smo jako dobro u utakmicu, pokazali smo u prvih dvadeset minuta glad za golovima i poveli 2:0, da bismo nakon toga počeli ‘umirati‘ u ljepoti igre umjesto da nastavimo igrati na isti način. Najvažnije je da smo prošli i da se nitko nije ozlijedio", rekao je pa dodao:

"Što se tiče pojedinaca, u prvih 25 minuta me dojmio Stojković, ali je onda do poluvremena igrao onako kako ne treba igrati. On je mlad igrač, došao je iz ozljede, ali morat će pronaći balans da bi igrao onako kako može."

Utakmicu je komentirao i kapetan Dinama Arijan Ademi.

"Prolaz je najbitniji. Nismo zadovoljni kako trenutno izgledamo. Upali smo u nekakvu krizu, ali kako smo ušli, tako ćemo se i izvući. Dolazi nam neugodan protivnik. Lokomotiva nam je dosta puta naštetila. Moramo se koncentrirati i pobijediti. Poručujem navijačima da ćemo dati sve od sebe i promijenit rezultat u našu korist", dodao je Arijan Ademi.

Aktualni hrvatski prvak osminu finala igra kod Bjelovara, vodećeg sastava Druge NL.

