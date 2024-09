Perišić u Nizozemskoj zadovoljan, a i oni njime: 'On pokazuje što je potrebno da dođete do vrha'

Ivan Perišić prošlog je tjedna predstavljen kao novi nogometaš PSV-a, nakon što je raskinuo ugovor s Hajdukom i stigao u Eindhoven kao slobodan igrač. Potpisao je ugovor koji ga veže za nizozemski klub do kraja lipnja 2025. godine.

Dolazak iskusnog hrvatskog krilnog igrača izazvao je oduševljenje u PSV-u, a trener Peter Bosz naglasio je koliko cijeni Perišićev pristup i mentalitet.

"Njegov pobjednički mentalitet me impresionirao. Drugi dečki bi trebali gledati Ivana i učiti od njega. On pokazuje što je potrebno da dođete do vrha," izjavio je Bosz, hvaleći ne samo njegove vještine već i njegovu predanost.

Perišić još nije debitirao za PSV, ali prve minute na terenu mogao bi dobiti već u subotu, kada PSV igra protiv Willem II u sedmom kolu nizozemske Eredivisie.

Nizozemski sportski mediji također su popratili Perišićev dolazak, a novinar Voetbal Internationala, Marc Timmer, istaknuo je kako je hrvatski nogometaš oduševio PSV svojom fizičkom spremom i profesionalizmom.

"Svi u PSV-u su oduševljeni njegovom fizičkom spremom. Odmah je izrazio želju da trenira s rezervnim sastavom, dobio je dozvolu i odmah se priključio treninzima. Sam je inzistirao, želio je biti dio momčadi. Perišić ima ogromno iskustvo i posvećen je sportu na visokoj razini, baš kao što je to bio Dušan Tadić u Ajaxu. Takvi igrači su neophodni za momčad. Sve još mora potvrditi na travnjaku, ali uvjeren sam da će se to uskoro dogoditi."

U razgovoru s nizozemskim novinarima, Perišić je otkrio da je prije dolaska u PSV imao kontakte i s Ajaxom, najvećim rivalom kluba iz Eindhovena.

"Ajax mi je prišao prije deset dana, ali sam sretan što sam završio ovdje u PSV-u. Zašto su propali moji pregovori s Ajaxom? To morate pitati njih," izjavio je Perišić, jasno dajući do znanja da je zadovoljan ishodom i dolaskom u PSV.

