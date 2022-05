Nogometaši Intera u posljednjem kolu Serie A su čekali, ali nisu dočekali kiks Milana koji je pobijedio Sassuolo 3:0 i osigurao naslov prvaka, dok su Nerazzurri ostali drugi s dva boda manje.

Svoj dio posla Inter je protiv Sampdorije obavio u drugom poluvremenu domaće utakmice te je pobijedio 3-0. Seriju pogodaka otvorio je hrvatski nogometaš Ivan Perišić koji je u 49. minuti dao gol za 1-0. Lijepo je Perišić pratio akciju te iskosa pogodio suprotni kut za svoj osmi ligaški pogodak u sezoni. Gol možete pogledati OVDJE.

Udarac za Dalića

No, prilikom trećeg udarca Perišić se ozlijedio. Candreva je opalio po golu Handanovića, a lopta je pogodila hrvatskog reprezentativca. Perišić je i prije udarca skakutao na jednoj nozi i činilo se kako je krivo stao. Nakon što ga je pogodila lopta, ona se odbila što je Interu otvorilo kontru, a onda je uslijedio i udarac za Inter.

Nakon toga je Perišić legao na travnjak, a liječnička služba ga je na nosilima morala iznijeti s travnjaka. Prisutni gledatelji na Giuseppe Meazzi Periju su pozdravili pljeskom dok je izlazio iz igre.

Ovo je svakako i udarac za izbornika Zlatka Dalića s obzirom na to da uskoro kreću obaveze s reprezentacijom. Hrvatska 3. lipnja igra s Austrijom u Gradskom vrtu, a unutar deset dana igraju četiri utakmice. No, nadamo se kako ozljeda nije teže prirode jer je Perišić neko vrijeme ležao na nosilima uz teren, a onda ustao i odšepao do klupe.

Pogledajte OVDJE kako je Perišića pogodila lopta.