Perišić oduševljava svojom igrom u PSV-u: 'Znate što ga čini tako važnim za trenera?'

Kada je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić odlučio potpisati za nizozemski PSV nitko nije očekivao da će od starta briljirati, međutim Perišić kao da se vratio na svoje.

U sedam je nastupa postigao jedan pogodak i upisao tri asistencije i time pokazao svima koji su sumnjali da je odlazak u PSV bio dobra odluka.

Sredinom rujna stigao je u Nizozemsku nakon turbulentnog raskida ugovora s Hajdukom, ali zbog administrativnih ograničenja nije registriran za Ligu prvaka, međutim u nizozemskim se natjecanjima pokazao kao važna karika aktualnog prvaka.

Mnogi su oduševljeni njegovom igrom, a pohvalio ga je i proslavljeni nizozemski napadač Pierre van Hooijdonk.

"Mislim da je ozlijeđeni Luuk de Jong na početku pomislio: ‘Zašto sad nisam na terenu?’ Centaršutevi su dolazili s obje strane, Perišić je bio sjajan. S lijevom i desnom nogom tako lako sve radi. On je jako inteligentan nogometaš koji uvijek vuče pametne poteze”, rekao je pa dodao:

"Znate što ga čini tako važnim za trenera? Ti ubačaji su bili ljevicom, ali on izvodi kornere desnom. To je malo Wesley Sneijder stil, takvi igrači su toliko dobri s obje noge da više ne znaju jesu li ljevaci ili dešnjaci. On ni sam ne zna što je. I mislim da je Perišić veliko pojačanje za trenera Petra Bosza."

Jednako velike riječi za Ivana imao je i njegov suigrač Johan Bakayoko.

"Ivan i meni donosi puno dobroga. Što se tiče profesionalnosti, kako se nosi sa stvarima… Kako se priprema za utakmice. On oduševljava. Stvarno možemo puno naučiti od njega. Također je vrlo skroman. I šalje mi savjete prije utakmica", rekao je.

Mnogi su uvjereni kako je Perišić veliko pojačanje za Bosza te da će biti jedan od ključnih igrača u klupskoj borbi za trofeje ove sezone.

