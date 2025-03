Perišić nakon Francuske ima pune ruke posla: 'Sjest će za stol, to je dobar znak'

Večeras će hrvatska nogometna reprezentacija istrčati na Poljudu kako bi se suočila s jednim od najzahtjevnijih protivnika – moćnom Francuskom. Ova utakmica u sklopu četvrtfinala Lige nacija samo je prvi čin okršaja, jer će se uzvratna igrati u nedjelju na pariškom tlu.

Hrvatska je prije dvije godine stigla do finala tog natjecanja, no u odlučujućem dvoboju protiv Španjolske nije uspjela dohvatiti trofej. Ovoga puta, put do završnice vodi preko pobjednika dvomeča Nizozemske i Španjolske - pod uvjetom da momčad Zlatka Dalića pronađe način kako svladati Francuze.

Trikolori su proteklih godina bili među najdominantnijim svjetskim reprezentacijama – osvajali su svjetsko zlato, srebro i niz prestižnih trofeja u europskim ligama. U momčadi Didiera Deschampsa nalaze se vodeći strijelci i ključni igrači elitnih europskih klubova - a i svi znaju povijet Vatrenih u okršajima protiv Francuske.

Među hrvatskim adutima posebnu pozornost privlači Ivan Perišić. Unatoč godinama, pokazuje izvanrednu formu u dresu PSV-a, gdje je ove sezone već devet puta tresao mrežu – dva puta u domaćem prvenstvu, četiri puta u nacionalnom kupu i tri puta u Ligi prvaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nikad nisam sumnjao u njega i to sam dokazao kad je bilo puno polemike treba li biti tu ili ne. Jedan od najboljih hrvatskih igrača u moje vrijeme. Zaslužuje sve pohvale da s toliko godina toliko radi i trenira. To mogu samo veliki igrači i profesionalci. Krpao je rupe na desnom beku, a sad se vraća prema naprijed," izjavio je Zlatko Dalić okupljenim novinarima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što se suoči s Francuzima, Perišića očekuje još jedna važna odluka – budućnost njegove karijere. Ugovor s PSV-om mu istječe krajem sezone, a nizozemski sportski novinar Rik Elfrink donosi nove informacije o njegovom statusu.

"Sjest će za stol nakon reprezentativne stanke, barem je on sam tako rekao. Činjenica da će pregovarati sa PSV-om dobar je znak. Vidjeli smo neke njegove slike, ima 36 godina, ali i dalje bi dobro prošao u ženskom časopisu. Impresivno," rekao je Elfrink.

Trener Peter Bosz ne skriva želju da Perišić ostane u Eindhovenu još jednu sezonu, no konačna odluka još uvijek nije donesena.

Poznato je da Perišić odavno gaji ambiciju zaigrati u Španjolskoj i tako zaokružiti svoju bogatu karijeru nastupima u svim najjačim europskim ligama. Počeo je u francuskom Sochauxu, zatim se afirmirao u njemačkim klubovima Borussiji Dortmund, Wolfsburgu i Bayernu. Nakon toga uslijedili su nastupi u talijanskom Interu i engleskom Tottenhamu, a ostaje vidjeti hoće li španjolska La Liga biti njegova iduća destinacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa