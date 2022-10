Ivan Perišić (33) ovoga je ljeta postao novi igrač engleskog Tottenhama. Za Spurse je potpisao kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s talijanskim gigantom Interom, i odmah pokazao da će biti ogromno pojačanje za londonsku ekipu.

Prvih nekoliko utakmica počeo je s klupe, ali je svim postalo jasno da Perija mora igrati u prvom momčadi. Do sada je upisao deset nastupa u svim natjecanjima te je podijelio četiri asistencije, a na prvijenac u dresu Tottenhama još uvijek čeka. No, ni to ne dira navijače Tottenhama jer ih je "Perija" oduševio igrama. Rijetko koji igrač se može pohvaliti da je zadovoljio engleske navijače i medije bez da je postigao pogodak.

Nedavno se na društvenim mrežama pojavila snimka kako skupina navijača pjeva pjesme posvećene nekolicini igrača Tottenhama, a među njima je i naš Perišić.

Dobra sezona za sada

To je samo jedan od pokazatelja da je Ivan napravio sjajan potez odlučivši se preseliti u London i zaigrati za Tottenham. Upravo je o tome pričao na novinarskoj konferenciji uoči susreta Tottenhama i Eintrachta u Ligi prvaka.

"Svi znaju da naš trener (Antonio Conte) osvaja trofeje u svim klubovima i da voli raditi i pobjeđivati. To je i razlog zašto sam došao u Englesku. I ja volim pobjeđivati i pokazati da Tottenham može napraviti puno toga. Na dobrom smo putu, moramo samo raditi i slušati trenera", rekao je.

Tottenham nakon prva dva kola ima tri boda te je trenutno drugi u skupini iza Sportinga iz Lisabona. U Premier ligi su prošlo kolo pretrpjeli poraz od Arsenala 3:1, ali se i dalje nalaze u samom vrhu, na trećem mjestu sa 17 bodova te tri boda manje od drugog Cityja i četiri od prvog Arsenala.