Josip Šutalo prošle je sezone oduševio predstavama u dresu aktualnog hrvatskog prvaka, a sjajne je igre "preslikao" i u reprezentativnom dresu. Dobio je priliku zaigrati u zadnjoj liniji Vatrenih te ju je objeručke prihvatio i oduševio. Sudjelovao je u pobjedama nad Danskom i Francuskom u lipnju, a nedavno je odradio svih 90 minuta i u trijumfu na Maksimiru također nad Dancima.

Iako je njegova pogreška dovela do gola Christiana Eriksena, nitko ne može zamjeriti 22-godišnjem stoperu. Ne kaže se bez veze da se mladi igrači moraju istrpjeti, a ostatak njegove predstave bio je praktički savršen. Zato ne čudi da se uvelike počelo pričati o njegovom transferu iz Dinama.

Ovog se ljeta puno pričalo o njegovom prelasku U RB Leipzig, klub u kojem igraju Dani Olmo i kolega iz hrvatske obrane, Joško Gvardiol.

Sve je zamalo bilo gotovo, ali je došlo do preokreta

Šutalov transfer karijere praktički je bio riješen, mnogi su mislili da je hrvatski reprezentativac već igrač njemačkog kluba, no došlo je do preokreta, ali za to nije kriv talentirani stoper. Problem je bio u stanju kluba.

RB Leipzig je loše ušao u sezonu, ne stoje dobro u Bundesligi, a ni u Ligi prvaka gdje ih je Šahtar rastavio u prvom kolu natjecanja. Zbog toga je otkaz uručen Domenicu Tedescu, a njegovo mjesto preuzeo je Marco Rose. Vodstvo kluba ga je obavijestilo o transferu Šutala, ali je novi trener Leipziga zamolio da se sve odgodi. Razlog je to što nije dovoljno pratio našeg reprezentativca te nije imao dovoljno informacija.

Klub je odlučio poslušati trenera te su stali na loptu. Rose je imao priliku gledati Šutala upravo u pobjedi nad Dancima u Zagrebu te mu se navodno svidjelo što je vidio. Ipak, dvije ključne utakmice u Šutalovom transferu tek će biti odigrane. Nijemci žele vidjeti kako će Šutalo odigrati protiv Red Bull Salzburga u Ligi prvaka. Ta dva kluba inače često surađuju te su mnogi igrači iz Austrije selili upravo u Leipzig.

Šutalo je svoju karijeru kao dječak počeo u Neretvi iz Metkovića, a sa svega 14 godina je stigao u školu Dinamo Zagreba. Nastupao je za drugu momčad Modrih prije nego što je poslan na posudbu u Istru. Tamo je pokazao da je više nego spreman igrati Prvu HNL te je prošle sezone postao jedan od standardnih igrača hrvatskog prvaka.