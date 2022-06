Nakon još jedne uspješne sezone predsjednik Real Madrida, Florentino Perez, stao je pred kamere i dao opširan intervju za El Chiringuito TV. jedna od tema kojoj je posvetio dosta pažnje je propali transfer Kylian Mbappéa.

"Nije izdao nikoga. Mbappé je rekao da mu je san igrati u Real Madridu. PSG ga lani nije pustio. Nisu prihvatili našu ponudu iako je on htio napustiti klub. Mislim da je ovaj put promijenio odluku zbog ekonomskog i političkog pritiska. Nazvao ga je francuski predsjednik. To nije normalno i ne znam zašto se takve stvari događaju. Pritisci pod kojima je bio natjerali su ga da promijeni mišljenje, ali ja ga i dalje volim. Mislim da je i njegova majka željela da on dođe u Madrid. Zna da je to njegov san. Bila je tužna što nije došao tu", kazao je i nastavio.

"Navijači su bili razočarani, ali Mbappé kojeg sam ja želio dovesti nije onakav kakav se na kraju ispostavio. Drago mi je da je Mbappé ostao u PSG-u jer to nije Mbappé kojeg sam upoznao. Sada ga više ne želim. Nitko nije veći od Real Madrida", poručio je.

Otkrio je i kako Haalanda nisu doveli jer imaju Benzemu, najboljeg napadača na svijetu.

"Ne bi ga doveli da nam sjedi na klupi", kazao je. Ovom prilikom spomenuo je i našeg Luku Modrića.

"Modrić, Benzema, Courtois... Oni su vođe kluba. Veterani. Želio bih istaknuti trenutak s utakmice protiv Cityja kad su stariji igrači bili na klupi. Cijelo vrijeme su davali podršku mlađima na terenu", poručio je.

Također priznao je da mu je idol u djetinjstvu bio Di Stefano, ali i...

"Igrao sam nogomet. Igrao sam na Modrićevoj poziciji", istaknuo je.