Peđa u fokusu: 'Ne treba nama Guardiola, treba nam Savo Milošević'

Predrag 'Peđa' Mijatović, legenda jugoslavenskog nogometa, postao je jedan od ključnih ljudi u beogradskom Partizanu i bit će najbliži suradnik predsjednika Rasima Ljajića.

U utorak je predstavljen na konferenciji za medije gdje je otkrio svoja razmišljanja i pružio bezrezervnu podršku treneru Savi Miloševiću.

"OJoš jednom pozivam navijače da se vrate. Ne samo da se vrate, nego i da navijaju kao nikad prije. Da otac odvede sina i da vrišti i navija kao nikad. To je jedini recept da bolje radimo.. Sportski dio je najgledaniji, ljudi gledaju utakmicu i to je slika nas u klubu. Savo koji ima apsolutnu podršku. I da nije trener, stavio bih ga u ovakvu situaciju jer je partizanovac, jer sada nam ne treba Guardiola, nego Savo Milošević", rekao je i nastavio:

"Poruka igračima s kojima ćemo razgovarati i upoznati se, je da možemo oprostiti propuštenu šansu, promašeni gol, jedanaesterac, ali ono što ne možemo je profesionalizam, zalaganje, odricanje i davanje sve od sebe. Ako je suparnik bolji, što ćete? Nećemo tolerirati neprofesionalizam, nonšalantnost…"

"Iskreno, ja još ne znam kako sam ovdje danas. Ali, postaje sve jasnije. Rekao sam sebi, je li moguće da sam ovdje. A, u istom trenutku kažem svaka čast Rasimu kako me je slomio i nagovorio. Došao sam bez ikakvog interesa, jednostavno me zove nešto iznutra. Partizanovac. Možda jednog dana, kada dođu sretna vremena ,kažem kako me je Rasim nagovorio . Apsolutno sam svjestan svega, cijele situacije", zaključio je Mijatović.

