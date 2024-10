Paul Pogba je početkom ove godine dobio suspenziju od čak četiri godine zbog upotrebe dopinga. Nakon žalbe, kazna mu je smanjena na 18 mjeseci što znači da bi se igrač Juventusa mogao na travnjak vratiti već krajem ove sezone.

Po prvi puta nakon suspenzije Pogba je odlučio otvoriti dušu pred medijima te je dao iscrpan intervju britanskom Daily Mailu. "Svi smo ljudi i imamo osjećaje. Kada sam saznao da sam kažnjen shvatio sam što je život", priznao je emotivni Paul Pogba.

"Više nisam bio poznati Paul Pogba, ljudi su me počeli izbjegavati. Prije sam bio često gost na modnim događajima, a sada me više ne zovu. Niti prijatelji me ne zovu kao ranije", požalio se bivši svjetski prvak s Francuskom. "Kad čuju za doping, ljudi odmah pomisle da ste htjeli postati Hulk. Tako me javnost gledala, a javnost može reći što god hoće", nastavlja Pogba. "Nemam problema s tim, to je život. Odrastao sam i promijenio sam se. Tek kad vam oduzmu ono što najviše volite shvatite što ste izgubili."

Vijest o kazni ga je zatekla pred klupski trening u rujnu prošle godine. "Bio sam šokiran. Doping? Odmah sam počeo razmišljati o tome što sam jeo i kakve kreme sam koristio".

Pogbu su koštali lijekovi koje mu je propisao liječnik iz Sjedinjenih Američkih Država koje je već prije koristio, ali nikad nisu bili pozitivni na testu za doping. "Imao sam puno problema van terena, pogotvo s ozljedama i povratak u Juventus je trebao resetirati moju karijeru i onda se dogodila suspenzija."Zašto ja?" Samo sam htio igrati nogomet, a sad sam se utapao u problemima", iznio je svoja osjećanja francuski veznjak.

Pogba je priznao krivicu i rekao da sportaši moraju preuzeti odgovornost za ono što uzimaju. "Preuzimam odgovornost. Moja pogreška je što nisam više puta provjerio lijek koji mi je propisan. Ali kad vam doktor nešto prepiše, vi ga poslušate".

Pogba je u nastavku intervjua pričao i vremenu u Manchester Unitedu i o svom odnosu s Joseom Mourinhom. "Bili smo kao djevojka i dečko, stalno smo se svađal i mirili. U početku smo bili u odličnim odnosima, on je jedan od razloga zašto sam se vratio u United", rekao je Pogba o portugalskom stručnjaku pa nastavio: "Ne znam zašto se naš odnos na kraju pretvorio u noćnu moru i stalno svađanje. Imam veliko poštovanje prema njemu, da se sad sretnemo, iskreno bih ga zagrlio, ali moramo sjesti i izgladiti odnos".

'Nisam želio igrati u Unitedu'

Pogba je prvi put priznao i da je htio već nekoliko sezona ranije napustiti United. "Kada je Jose otišao, u prvoj sezoni pod Solskjaerom sam imao odličnu sezonu, ali nisam se vidio u Unitedu i pričao sam sa Oleom i Edom Woodwardom o tome da želim napustiti klub na kraju sezone, ali Ed je blokirao moj transfer. Morao sam tada nastaviti igrati za United jer sam profesionalac, ali mentalno nisam bio prisutan i onda su počele i ozljede", progovorio je Pogba.

Čini se da sada konačno stvari kreću na bolje za Pogbu. Može se priključiti treninzima već u siječnju, a od ožujka će moći igrati službene utakmice. Sva je prilika da to ipak neće biti za Juventus jer tamo više ne računaju na njega.

"Nogomet se nije prestao igrati jer sam ga ja prestao igrati. Igrači i dalje igraju i to je život. Niti jedan igrač mi neće lako prepustiti mjesto kad se vratim. To je normalno, ali ja moram biti spreman", zaključio je Pogba koji se nada da će se vratiti i u francusku reprezentaciju. Svjetsko prvenstvo 2026.? Tko zna?

