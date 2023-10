Vezni igrač francuske nogometne reprezentacije i Juventusa Paul Pogba (30) pao je na dopinškom testu, objavili su talijanski mediji prošlog mjeseca, nakon što je s klupe odradio utakmicu protiv Udinesea.

Pogba je imao povišenu razinu testosterona u krvi, a na ponovljenom testiranju ponovno je pao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Francuza čeka suspenzija, a Talijani nagađaju da će biti riječ o zabrani na čak četiri godine ako se utvrdi da je uzimao lijekove za poboljšanje performansi. Ako dođe do takve kazne, to bi moglo označiti definitivan kraj karijere francuskog veznjaka za kojeg se smatralo da će biti jedan od najvećih, u rangu Luke Modrića ili belgijskog KdB-a, ali to se zbog raznih nesretnih okolnosti nije ostvarilo.

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada samo na stream platformi Voyo

Pogba se drugi put vratio u Juventus u ljeto 2022. godine iz Manchester Uniteda u kojem je proveo šest godina. Prije toga je četiri godine igrao za Juve (2012-2016), te jednu za United (2011-12). Za francusku reprezentaciju je upisao 91 nastup osvojivši svjetsko zlato 2018. godine, Ligu nacija 2021. godine, te europsko srebro 2016.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo