Genoa otpustila Arsenalovu legendu nakon lošeg ulaska u sezonu

Bivši član ‘zlatne’ belgijske generacije pod istragom: Prijeti mu pet godina zatvora
Talijanski klub je i dalje bez pobjede ove sezone
Bivši francuski reprezentativac Patrick Vieira nije više trener talijanskog prvoligaša Genoa, objavio je u subotu klub koji je trenutačno zadnji u Serie A.
"Genoa je objavila da Patrick Vieira više ne vodi prvu momčad", navodi se u kratkom priopćenju kluba club na čiju je klupu 49-godišnji Vieira zasjeo u ožujku.
Od početka nove sezone Genoa je osvojila svega tri boda u tri neriješena susreta i šest poraza, što joj je najlošiji početak sezone.
