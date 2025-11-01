dobio nogu /

Genoa otpustila Arsenalovu legendu nakon lošeg ulaska u sezonu

Genoa otpustila Arsenalovu legendu nakon lošeg ulaska u sezonu
×
Foto: Profimedia

Talijanski klub je i dalje bez pobjede ove sezone

1.11.2025.
13:22
Hina
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši francuski reprezentativac Patrick Vieira nije više trener talijanskog prvoligaša Genoa, objavio je u subotu klub koji je trenutačno zadnji u Serie A.

"Genoa je objavila da Patrick Vieira više ne vodi prvu momčad", navodi se u kratkom priopćenju kluba club na čiju je klupu 49-godišnji Vieira zasjeo u ožujku.

Od početka nove sezone Genoa je osvojila svega tri boda u tri neriješena susreta i šest poraza, što joj je najlošiji početak sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati detalji zašto nije bilo prijenosa rukometaša: 'Nedopustive greške švicarske produkcije'

Serie AGenoaPatrick Viera
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
dobio nogu /
Genoa otpustila Arsenalovu legendu nakon lošeg ulaska u sezonu