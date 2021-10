Legendarni francuski nogometaš i nekadašnja zvijezda Manchester Uniteda i Juventusa, Patrice Evra, šokirao je priznanjem u velikom intervjuu za The Times.

Evra je odlučio progovoriti o svom traumatičnom djetinjstvu i nečemu što ga je godinama proganjalo. Naime, Evra je kazao kako ga je učitelj seksualno zlostavljao kada je imao 13 godina, a on je o tome šutio čak 27 godina.

"Bilo je to veoma teško vrijeme za mene. Još uvijek nisam svima rekao i ne želim da me ljudi žale. Nijedna majka ne želi čuti ovako nešto od svog djeteta. Za nju je to bio šok", kazao je Evra i zatim otkrio zašto o tome nije govorio godinama.

'Ponašao sam se kao kukavica'

"Bilo me je sram zbog reakcije ljudi i bojao sam se što će reći. Sada to želim reći jer ne želim da djeca budu u mojoj situaciji, da se stide sami sebe i da smatraju kako nisu hrabri. Nije stvar u hrabrosti već u psihičkoj spremnosti da se govori o tome", rekao je Evra.

Poslao je i snažnu poruku djeci koja su u sličnoj ili takvoj situaciji. "Želim da djeca imaju hrabrosti i da ne krive sebe za sve što se događa. Ja sam uvijek sebe krivio. Ne stidim se reći da sam se godinama ponašao kao kukavica jer nisam govorio o tome. U prsima me je nešto stezalo. Sad ovo ne radim zbog sebe već zbog druge djece", rekao je Evra.

Kazao je isto tako kako su ga kada je imao 24 godine kontaktirali policajci vezano za taj slučaj, ali je odlučio šutjeti kako mu se to ne bi odrazilo na karijeru.