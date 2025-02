Talijanski davljenik želi Igora Tudora, rumunjska legenda zainteresiranija za posao

Parma je dala otkaz svome treneru Fabiju Pecchiji. Pecchia je zaredao sedam utakmica bez pobjede. Talijanski insajderi tvrde kako Parma želi dovesti poznatog "vatrogasca", Igora Tudora.

Nico Schira, talijanski insajder tvrdi kako je Tudor velika želja uprave Parme, ali hrvatski stručnjak želi ugovor na dvije i pol godine, dočim u Parmi žele dovesti trenera do kraja sezone, a onda odlučiti žele li s istim u sljedeću sezonu. Bliže dolasku na klupu Parme jest legendarni Rumunj Cristian Chivu koji je zainteresiran potpisati do kraja sezone. Tudor je već poznato ime u Italiji što se tiče spašavanja od ispadanja jer je radio odličan posao u Udineseu i Veroni. Chivu je puno neiskusniji trener. Parma bi mu bila prvi seniorski posao jer je do sada vodio samo mlađe selekcije milanskog Intera, od 2018. do 2024.

Parma se nakon 25 kola nalazi na 18. mjestu talijanske Serije A, što je prvo mjesto koje vodi u ligu niže. Na njihovu sreću, nisu u bezizlaznoj poziciji jer im 17. Empoli bježi samo jedan bod, Verona na 18. mjestu tri, a 11. Torino ima samo osam bodova više od Parme.

