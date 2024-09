Tramezzani se pobunio: 'Ne prihvaćam da me se vrijeđa, prvi put mi se to dogodilo'

U šestom kolu HNL-a nogometaši Lokomotive su upisali premijernu pobjedu u sezoni, pobijedili su u Puli domaćina Istru 1961 s 2-0 (1-0).

Oba pogotka za goste je postigao Silvio Goričan, prvi u 28., a drugi u 86. minuti. Njegova je momčad ostala na osmom mjestu ljestvice. Jednako tako je Istra 1961 ostala šesta.

Trener Istre Paolo Tamezzani bio je meta uvreda jednog navijača, na što se požalio nakon susreta.

Čestitam gostima na pobjedi, došli su ponizno, borbeno i odigrali točno kako treba da osvoje bodove. Ipak žao mi je za dečke, jer smo prvih pola sata i u početku drugog dijela djelovali jako dobro. Imamo mlade igrače i činimo greške, to je jednostavno cijena sazrijevanja", rekao je pa nastavio:

"Ljutnja? Prihvaćam da me netko kritizira kao trenera i kaže da sam loš trener, ali ne prihvaćam da me se vrijeđa na osobnoj razini. To je prvi puta u mojoj karijeri da me domaći navijač tako uvrijedio, a i moram reći da sam neugodno iznenađen. Idemo dalje, znat ćemo reagirati, momčad i ja, siguran sam u to."

