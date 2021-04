PANIKA U REDOVIMA VELIKANA: Prepali se da će im Spursi preoteti trenera pa mu brzo dali novi ugovor

Nizozemski nogometni velikan Ajax produžio je ugovor s trenerom Erikom ten Hagom do ljeta 2023. godine.

Ten Hag se spominjao kao jedan od glavnih kandidata za nasljednika Josea Mourinha na klupi Tottenham Hotspura, no u amsterdamskom su klubu brzo reagirali kako bi utišali te glasine.

Signed & sealed.

On to more success ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/R7HhEBIKAd

— AFC Ajax (@AFCAjax) April 30, 2021