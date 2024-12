Nogometna priča broj jedan: Slot aparat za sreću dijeli dobitke navijačima Liverpoola

Kada je početkom godine Jürgen Klopp objavio kako će na kraju sezone napustiti Liverpool i tako šokirao ne samo navijače već i praktički sve ljubitelje nogometa, mnogi se predviđali pad Redsa kakav bi se dogodio skoro svakoj velikoj momčadi na kraju jedne ere.

Sve ono što je Klopp donio, a na neki način i vratio Liverpoolu, teško da bi netko mogao ubrzo ponoviti. Nagađalo se dugo tko bi mogao naslijediti 'ludog' Nijemca, a onda je par mjeseci kasnije objavljeno stiže - Arne Slot. 'Tko?', upitali su se mnogi, no pravi zaljubljenici u nogomet znali su da bi tu moglo biti nešto. Nitko nije bio lud da izjavi kakvu bedastoću i naglasi da bi Liverpool mogao biti i još bolji, no vrijedi istaknuti kako je Slotov talent bio itekako vidljiv u Feyenoordu.

Nizozemac je čovjek iz naroda i trener s izvrsnim taktičkim i motivacijskim sposobnostima. Njegove momčadi igraju napadački nogomet obilježen i visokim pritiskom (ali ne pod svaku cijenu) i izvrsnom izgradnjom igre iz zadnje linije. U Feyenoordu je to izgledalo više onako tipično nizozemski u njihovom 4-3-3 sustavu, ali bilo je jasno kako svi igrači, od obrane do napada, odlično drže loptu i imaju dobra i točna dodavanja s rijetkim pogrešnim dodavanjem. On to jako cijeni jer sva priprema počinje još od golmana koji mora biti barem dobar, ako ne i odličan s loptom u nogama. Njegova ekipa brzo izlazi s loptom iz zadnje linije kako bi izbjegla pritisak protivnika i cijelo vrijeme traži slobodnog veznjaka u sredini.

Nizozemci su često isticali kako njegov Feyenoord najčešće ima više 'gasa' na kraju utakmica. Fizički je momčad u njegovo vrijeme dovedena u vrhunsko stanje i to se uvijek vidjelo u posljednjih 10-15 minuta utakmice, gdje je Feyenoord zabijao puno golova nakon 80. minute. Kod njega novi transferi obično ne igraju odmah jer moraju izgraditi svoju fizičku kondiciju (ponekad je potrebno čak oko šest mjeseci prije nego što dobiju više vremena za igru).

Za njegovog razdoblja u Feyenoordu gotovo svaki pojedinačni igrač pod Slotom se neizmjerno poboljšao na sve načine; taktički, psihički, fizički, ali svi su prije svega postali - bolji igrači. No, u stvaranju novih igrača koji bi trebali pojačati njegovu momčad, uvijek je isticao kako je upravo - momčad - na prvom mjestu.

Strastveni nogometni fanatik

Međutim, treba odmah naglasiti kako je Arne Slot strastveni nogometni fanatik koji gleda svaku utakmicu koju stigne. Također je vrlo dobar u komunikaciji, kako prema svojim igračima tako i prema novinarima. Uz to i vrlo pristojan i simpatičan čovjek koji ima puno simpatija u Nizozemskoj gdje se često događalo da zbog ega i taštine izbijaju svađe oko poznatih nogometnih imena.

Bio je skroman nogometaš koji je igrao u sredini terena u manjim klubovima (NAC, Sparta, PEC Zwolle). Trenersku karijeru započeo je u SC Cambuuru, gdje je godinu dana nakon toga vrlo brzo postao trener AZ Alkmaara. U svojoj drugoj sezoni (gdje se AZ u koronskom razdoblju borio za naslov prvaka s Ajaxom) započeo je pregovore s Feyenoordom. Kada je AZ saznao da razmišlja o prelasku u Feyenoord, otpustili su ga. Počeo je u Feyenoordu u sezoni 2021/22.

Feyenoord je, prije nego što je stigao Slot, završio 5. na tablici, jedva su se kvalificirali za Konferencijsku Ligu (KL) pod privremenim trenerom Dickom Advocaatom. Bez nekog budžeta, s malo izuzetnih igrača i lošom sezonom, nade nisu bile velike za ovog novog mladog trenera koji je morao obnoviti momčad i završiti među prva 3 među PSV-om i Ajaxom (koji su u to vrijeme bili miljama ispred u gotovo svemu).

U svojoj prvoj sezoni završio je na 3. mjestu lige sa 71 bodom i stigao do finala KL, gdje ih je pobijedila Roma. Umjesto godinu dana obnove, momčad se brzo transformirala iz igranja dosadnog pasivnog nogometa s naglaskom na posjed lopte, u napadački stroj visokog pritiska u samo nekoliko mjeseci i nekoliko transfera. U svojoj drugoj sezoni Feyenoord je osvojio ligu s 83 boda, što je drugi rekord svih vremena za Feyenoord. Također su stigli do četvrtfinala Europske lige, gdje su izgubili u produžecima od ponovno Rome.

Gotovo svaki novi transfer bio je na mjestu i savršeno uklopljen u momčad. Feyenoord je igrao sjajno. Ljudi su bili ekstatični. Slot je napravio čudo; u samo 2 godine morao je dvaput obnoviti momčad s niskim proračunom i uspio je ne samo postati prvak, već i s najboljim nogometom koji je Feyenoord vidio u jako dugo vremena.

Mnogi su uoči njegovog dolaska na Anfield govorili kako Liverpool nije Feyenoord. I to je točno, no Slot je od prvog dana krenuo podizati igrače koji su potonuli nakon odlaska Kloppa. Već u prvim utakmicama vidjelo se da je uspio i da Redsi imaju pravog trenera. Nije bezglavo forsirao 4-3-3 već se zbog profila igrača odlučio prijeći na 4-2-3-1. Isprobavao je malo i pokušavao pronaći pravu varijantu, a onda je krenulo s pobjedama - uvjerljivim pobjedama.

Onima koji to nisu odmah primjetili, Arne je otvorio oči pobjedom protiv Manchester Cityja. Gaženju Pepa Guardiole sa stilom nakon kojeg je Pepu ostalo samo da prema tribinama podigne šest prstiju. Naravno, mislio je na broj naslova u Premier ligi, ali njegova je momčad bila inferiorna kao nikad. Narativni obrat je da je to bilo nakon gotovo savršene vizije nogometa, nad kojom bi i sam Guardiola možda bio oduševljen u drugim okolnostima. Možda bi ga čak i prepoznao, s obzirom na to koliko je izgledao sličan njegovoj Barceloni.

Arne Slot je tranziciju napravio tako izvrsno kako je malo tko mogao zamisliti, ali ovo se osjetilo na još jednoj razini više, bolje čak i od vrhunske pobjede nad Real Madridom nekoliko dana ranije. Najmanje 35 minuta Liverpool je za Guardiolu bio neuhvatljiv, neodoljiv i nemoguć za igranje protiv njega. Šest prstiju ne bi bilo dovoljno za pokazati koliko su golova mogli primiti, s obzirom na to koliko su Redsi velikih prilika promašili. Bilo je to umjerenih i uz veliku dozu samopouzdanja 2:0 koji su vrlo realno mogli biti i 8:0 - i to stvarno nije pretjerivanje.

Verzijom njegovog stila Pepa je sveo na blijedu imitaciju Josea

Otuda Guardiolin odgovor sa šest prstiju. Bilo je to sve što je mogao, blijeda imitacija Josea Mourinha u sličnim okolnostima. Ako će sve ovo prirodno dovesti do pada Katalonca na isti način, valjanija bi rasprava bila o usponu Slota na vrh. Postoje starije osobe u engleskom nogometu izvan Liverpoola koje ga opisuju kao "najboljeg trenera na svijetu". Ovo je bio razlog. Ovo je bio prikaz jedne velike karijere koja je još uvijek u nastanku, a što je čovjek sam opisao kao "blizu savršenstva". Istini za volju, možda bi više volio bolju završnicu koja bi sve skupa i bolje dočarala pobjedom s većom gol razlikom. No, još uvijek je to bio veliki prikaz Slotova nogometa, njegova osobna interpretacija filozofije koju je za modernu eru dotjerao sam Guardiola. Možda trener Liverpoola sada ode dalje od učitelja, na način kojem je Guardiola podvrgavao i svoje prethodnike. Slot je Pepovom Cityju napravio ono što je Pepova Barca radila ostalima.

U današnjem nogometu biti prvi, i to uvjerljivo prvi u Ligi prvaka i Premier ligi je svakako impresivno, ništa manje od toga. Slot je u dosadašnjih šest kola Lige prvaka na 6-0-0 i maksimalnih 18 bodova uz gol razliku 13-1. Jedini gol Redsi su primili u prvom kolu na gostovanju kod Milana kada je već u trećoj minuti Pulišić pobjegao u kontru, a Mac Allister za centimetar zakasnio s blokom. Redsi su na kraju slavili 3:1. U Premier ligi su nakon 17 kola (s utakmicom manje zbog odgođenog Merseyside derbyja nakon mećave), prvi s omjerom 12-3-1 uz 39 bodova, četiri više od Chelseaja i šest više od Arsenala te najviše postignutih i najmanje primljenih golova. Dogodila su im se eto dva remija zaredom pa razlika nije već kako i priliči dominaciji Liverpoola na travnjacima, no gledamo li kako Slotova momčad izgleda na terenu, teško da je itko može dostići.

Većinu fanova Liverpoola Slot je dobio pobjedom 3:0 kod Manchester Uniteda kada je "Kazalište snova" preimenovao u - carstvo praznih sjedala. Usporedbe s Kloppom su neminovne, no Slot je svjestan kako je još uvijek prerano za bilo kakvo ozbiljno uspoređivanje kada se navijači Redsa upitaju bi li Liverpool ovako izgledao na Old Traffordu da je Klopp i dalje na klupi. Slot se toliko koncentrirao tijekom utakmice da nije odgovarao ni na skandiranja Liverpoolovih navijača, a na kraju nije bilo niti Kloppovog poznatog mahanja šakama koje bi pratilo ovakav rezultat. Jednostavno je mahnuo, stisnuo šaku i zatim uzvratio pljeskom prije nego što je mirno prošao prema Stretford Endu.

Slot je prvi menadžer Liverpoola koji je dobio svoju prvu utakmicu protiv Uniteda od Boba Paisleya u studenom 1975. i drugi koji je to učinio u gostima nakon Georgea Kaya u studenom 1936. godine. Tek je treći menadžer koji je pobijedio u svakoj od svoje prve tri utakmice u Premier ligi bez primljenog gola nakon Josea Mourinha u Chelseaju 2004. i Sven-Gorana Erikssona u Manchester Cityju tri godine kasnije.

Slot je dobio 15 od svojih prvih 17 utakmica u svim natjecanjima, što je najviše od svih trenera u eri Premier lige. Time je zasjenio Carla Ancelottija i Josea Mourinha, koji su obojica skupili 14 pobjeda u prvih 17 utakmica. Usporedbe radi, spomenimo kako Guardiola u prvih 17 ima samo 11, a recimo Arsene Wenger dobio je samo sedam od svojih prvih 17 utakmica na čelu Arsenala kada je preuzeo vodstvo 1996. godine. Najuspješniji trener Premier lige, Sir Alex Ferguson, također je dobio samo sedam od svojih prvih 17 utakmica s Man Utd-om. Taj je rekord bio još gori kada je era Premier lige započela 1992., kada je United ostvario samo šest pobjeda u prvih 17 utakmica te sezone.

Nizozemac je učinio da zastrašujući zadatak preuzimanja od tako ikonske figure kao što je Klopp izgleda lako. Njegov smiren, odmjeren pristup i jasan autoritet brzo su smirili sve živce navijačima koji su bili sketpični kako će zamijeniti nezamjenjivog. Slot aparat za sreću dijeli dobitke navijačima Liverpoola, a Arne je svakako ovogodišnja nogometna priča broj jedan.

