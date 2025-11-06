Ovo se Barceloni nije dogodilo više od pet godina
Od 2021. do danas igračice Barcelone su osvojile svaku od posljednjih pet Zlatnih lopti
Naime, ženska ekipa Barcelone nije uspjela zabiti gol u španjolskoj Ligi F po prvi put od siječnja 2020., kada su odigrale 0:0 protiv Atletico Madrida.
Sada su djevojke kluba iz Katalonije izgubile 1:0 protiv Real Sociedada i po prvi put ove sezone zabilježile poraz. Dodajemo da je Barcelona apsolutno dominantna u europskom ženskom nogometu, osvojivši tri od posljednjih pet finala Lige prvaka te igrajući u preostala dva, dok u prvenstvu ima šest naslova u nizu. Trenutno imaju 24 od mogućih 27 bodova i nalaze se četiri boda ispred igračica Real Madrida. Od 2021. do danas igračice Barcelone također su osvojile četiri od pet kupova, pa i ne čudi da su osvojile svaku od posljednjih pet Zlatnih lopti. Dvije je osvojila Alexia Putellas, a tri Aitana Bonmatí.
