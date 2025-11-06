Ovo se Barceloni nije dogodilo više od pet godina

Naime, ženska ekipa Barcelone nije uspjela zabiti gol u španjolskoj Ligi F po prvi put od siječnja 2020., kada su odigrale 0:0 protiv Atletico Madrida.

Sada su djevojke kluba iz Katalonije izgubile 1:0 protiv Real Sociedada i po prvi put ove sezone zabilježile poraz. Dodajemo da je Barcelona apsolutno dominantna u europskom ženskom nogometu, osvojivši tri od posljednjih pet finala Lige prvaka te igrajući u preostala dva, dok u prvenstvu ima šest naslova u nizu. Trenutno imaju 24 od mogućih 27 bodova i nalaze se četiri boda ispred igračica Real Madrida. Od 2021. do danas igračice Barcelone također su osvojile četiri od pet kupova, pa i ne čudi da su osvojile svaku od posljednjih pet Zlatnih lopti. Dvije je osvojila Alexia Putellas, a tri Aitana Bonmatí.

