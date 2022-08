Nogometaši Dinama u srijedu od 21 sat na Maksimiru igraj uzvratnu utakmicu play-offa kvalifikacija Lige prvaka protiv norveškog Bodo/Glimta. Norvežani su u boljoj poziciji i dolaze na Maksimir braniti rezultat 1:0, što znači da će Dinamo morati zabiti barem dva gola kako bi prošao dalje bez odlaska u produžetke ili još gore raspucavanja jedanaesteraca.

Ovo je najvažnija utakmica dosadašnjeg dijela sezone za Dinamo. Modri su posljednji put igrali u Ligi prvaka još dok je trener bio Nenad Bjelica u sezoni 2019./20., a tada su uzeli impresivnih pet bodova i zamalo završili na trećem mjestu skupine. A sada konačno imaju priliku i to vrlo dobru za povratak među elitu.

No, ova utakmica Dinamu je vrlo važna i zbog financija. Modri su do sada zaradili podosta novca, dolaskom do play-offa inkasirali su oko 8.6 milijuna eura i već sada imaju zagarantiran nastup u Europa ligi. Ispadnu li od Bodoa dobit će još 3.6 milijuna eura za prolazak u Europa ligu, a sjest će im i još pokoji milijun više zbog vrlo dobrog koeficijenta. Europa liga Dinamu donosi također golemu zaradu i kada se sve pobroji nastup tamo donio bi im oko 15 milijuna eura.

Ipak, ulazak u Ligu prvaka bio bi svakako poželjniji. Za ulazak u grupnu fazu, Dinamo bi dobio vrtoglavih 17 milijuna eura, a svakom pobjedom u Ligi prvaka inkasirali bi još 2.8 milijuna eura, dok bi za remi dobili nešto manje od milijun eura. Uz sve to, Dinamo bi sigurno uprihodio više novca od karata, "mercha" i suvenira nego što bi u Europa ligi. Prolazak u Ligu prvaka Dinamu bi donio čistu zaradu od oko 20 milijuna eura i dakako tu je i taj elitni, prestižni status koji ide uz to natjecanje.

Tko će igrati?

E sada, dolazimo do ključnog pitanja, koga će to trener Ante Čačić poslati na teren u najvažnijoj utakmici sezone? Na vratima nema neke dileme, branit će Dominik Livaković, pa čak iako nije baš u najboljoj formi. No, već ima dilema oko toga tko će stajati u prvoj liniji ispred njega. Za očekivati je da će stoperski par ovaj put činiti Boško Šutalo, koji je odmarao prošlu prvenstvenu utakmicu i Dino Perić koji je odigrao vrlo dobro u zadnjem nastupu.

Što se bekova tiče, e tu već imamo problem. Na desnoj strani nije frka, tamo će biti Stefan Ristovski, ali tko će igrati lijevog beka? Čačić je do sada tamo uglavnom stavljao Roberta Ljubičića, međutim, Josip Mišić ne može igrati zbog kartona, a prirodna zamjena za njega u veznom redu je upravo Ljubičić. Premjesti li Ljubičića u sredinu, to pak znači da će beka igrati vjerojatno Petar Bočkaj.

No, bude li Ljubičić na lijevom beku, u sredini terena će vjerojatno Arijan Ademi na poziciju "šestice", a ispred njega bi mogli zaigrati Martin Baturina i Luka Ivanušec. Ovakva je formacija podosta opasna, jer u sredini terena gotovo da i nema defenzivno orijentiranog igrača. Nekada bismo Ademija mogli nazvati takvim, ali on već dugo igra u znatno ofenzivnijoj ulozi, dok su Baturina i Ivanušec de facto polušpice.

Nadalje, pitanje je i tko će igrati u špici? Bruno Petković bio je možda i najbolji igrač Dinama u Norveškoj i dao je gol protiv Osijeka prošli vikend. No, Čačić bi opet mogao dati šansu Josipu Drmiću od prve minute. Što se krilnih pozicija tiče, tu nema dilema, gotovo sigurno će igrati Dario Špikić desno i Mislav Oršić lijevo.

Je li to Čačić mogao bolje posložiti, to je teško reći, u svakom slučaju nama je potpuno nejasno zašto se Ljubičić forsira na beku, ako tamo ima Bočkaja, a on i Ljubičić su podjednako tanki u obrani, dok je Bočkaj puno jači i opasniji u ofenzivi. Ljubičić je pak dvostruko korisniji na pozicijama u vezi i ovako umjesto da ima dva solidna rješenja na dvije pozicije, ima jedno loše rješenje na jednoj poziciji.

Kakva takva psihološka prednost bit će na strani Dinama jer stadion je rasprodan i bit će dvadesetak tisuća ljudi, a nije loše za znati da Bodo ove sezone još niti jednom nije pobijedio u gostima u Europi.

Mogući sastav: Livaković - Ristovski, Perić, Šutalo, Ljubičić - Ademi, Ivanušec, Baturina - Oršić, Špikić, Petković.