Hajduk je u nedjelju u 2. kolu HNL-a u Zagrebu odigrao 1-1 protiv Lokomotive. Gosti su poveli u 81. minuti golom Aleksandra Trajkovskog, a izjednačio je Duje Čop iz jedanaesterca u devetoj minuti nadoknade.

Bijeli su u toj utakmici bili zbog Ivana Perišića kojeg je trener Gennaro Gattuso zbog nediscipline ostavio u Splitu.

Talijan je nakon remija u Kranjčevićoj istaknuo da mu je hrvatski reprezentativac prije 20-ak dana rekao da želi otići.

"Prije 20 dana došao je moj ured i rekao da bi želio otići. Ako netko ne želi ostati, onda moram respektirati ostatak ekipe, a u svlačionici postoje pravila koja se moraju poštovati. Dao sam mu šansu da igra, 20 minuta, 35 minuta, 65 minuta. Ukoliko neki igrač izrazi želju da želi otići može dovesti do krivih razmišljanja. Ovo nije zatvorena priča. On je i dalje tu", rekao je Gattuso.

Perišić je u Hajduk stigao u siječnju ove godine te je do sada odigrao 12 utakmica u kojima je zabio jedan gol. Ugovor s Bijelima ima do ljeta 2025., no u njemu je klauzla prema kojoj može napustiti klub ako netko nakon 29. kolovoza ponudi 200.000 eura.

Pitanje je samo treba li Hajduku u sezoni u kojoj sanjaju prekid dominacije Dinama nezadovoljan igrač u svlačionici.

