Voditelji nogometne emisije na američkom CBS- u pojavili su se u popularnim "kockicama" zbog loših oklada.

Susannah Collins, Nico Cantor, Charlie Davies i Alexis Guerreros najlošije su prognozirali finale Lige prvaka, stoga su dobili "kaznu":

"Naš šef Pete Radovich ponudio nam je 1000 dolara za oklade uoči finala Lige prvaka. Onaj tko bi najviše toga pogodio, dobio bi nagradu od Petea. Naša kladionica završila je prošli tjedan. Bili smo katastrofalni, svi smo promašili. Za kaznu, jer je Pete Radovich ponosni Hrvat, moramo nositi dresove hrvatske reprezentacije", objasnila je voditeljica Susannah Collins.

Pomiješao nas s Gruzijom

Voditelji su rekli "Zdravo", a kasnije je Alexis govorio ime Gruzijskog nogometaša koji je zadivio svijet "Kvaratskhelia", na što su mu kolege odgovorili da to nema veze s Hrvatskom. No, on je nastavio: "Ja sam sada Alexis Guerrerić".

Pete Radovich je Amerikanac hrvatskog podrijetla koji radi za tu televiziju te je dobitnik čak 41. nagrade Emmy.