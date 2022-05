Nogometaši zagrebačkog Dinama u jesen 1999. godine odigrali su dvije utakmice s Manchester Unitedom, engleskim velikanom koji se nekoliko mjeseci prije nakon šokantnog raspleta u sudačkoj nadoknadi okitio trofejem Lige prvaka. Ljubitelji nogometa sigurno se sjećaju golova Ole Gunnara Solskjaera i Teddyja Sheringhama koji je Bayernom zvijezdama slomio srca.

Dinamo je u prvom kolu naredne sezone Lige prvaka gostovao na Old Traffordu te je na iznenađenje sviju protiv moćnih trupa Alexa Fergusona odigrao 0:0.U uzvratu na Maksimiru Crveni vragovi slavili su s 2:1. A tada je na klupi Modrih sjedio Velimir Zajec, koji se s Fergusonom susreo i u vrijeme kad je sjedio na klupi Portsmoutha 2005. godine. Iz tog vremena datira i jedna zanimljiva anegdota, koju je legenda Dinama podijelila ovog ponedjeljka na predstavljanju svoje autobiografije.

"Imali smo ozbiljan taktički sastanak prije utakmice s Manchester Unitedom kada mi je u svlačionicu ušao Alex Ferguson. Uopće nije tipičan Britanac, došel je do mene i pozvao me da prije utakmice popijemo rakiju. I to je imao rakiju s Korčule koju je kupio kad je bio to ljeto u Hrvatskoj. Opušteno smo pričali. Zaista je ta Engleska druga priča što se tiče nogometa, tamo je užitak raditi”, ispričao je.

Zajec je, inače, nogometnu karijeru započeo u Dinamu 1974. godine u dobi od 18 godina, a u svojih prvih 10 godina igranja, svom klubu je donio dva Kupa Jugoslavije kao i 24 godine dugo očekivani naslov prvaka, 1982. godine, da bi dvije godine kasnije otišao je u grčki Panathinaikos