Nogometaši Aston Ville pobijedili su na svom terenu Manchester United 3-1 u utakmici 15. kola engleske Premier lige.

Aston Villa je povela u sedmoj minuti golom Leona Baileya, a četiri minute kasnije Lucas Digne udvostručio je prednost iz slobodnog udarca. U 45. minuti autogol je postigao igrač Aston Ville Jacob Ramsey, koji se iskupio i u 49. minuti zatresao mrežu Manchester Uniteda za konačan rezultat.

Na ovoj je utakmici kapetansku traku nosio Cristiano Ronaldo, što u neka druga vremena ne bi bilo čudno, ali trenutno je to pomalo bizarno jer Ronaldo je u lošim odnosima s klubom i trenerom Erikom ten Hagom te se očekuje da će Portugalac već ove zime napustiti klub.

Dedukcijom do kapetana

Međutim, zanimljiv je način na koji je Ronaldo došao do trake u ovoj utakmici. Naime, Ten Hag je dosta, iz Ronaldova kuta gledišta, bezobraznom dedukcijom došao do imenovanja kapetana.

Nizozemcu Ronaldo nije bio niti prva, niti druga, pa čak niti treća, četvrta ili opcija za kapetana. Dok je kapetan Harry Maguire zakovan za klupu, traku nosi Bruno Fernandes, kojeg protiv Ville nije bilo, a trener je daljnju selekciju objasnio ovako.

"Maguire je na klupi i on je naš prvi kapetan, to se zna. Mislio sam dati traku De Geji, on je lider, ali je predaleko od većine igrača jer je golman i to mi ne odgovara. Mislio sam je dati i Casemiru, ali on pak ne govori engleski najbolje i na kraju sam tako odlučio da kapetan bude Ronaldo", mrtav hladan je ispalio Ten Hag.

Ovakvo objašnjenje i šikarniranje sigurno se neće svidjeti Ronaldu, pogotovo zato jer je razmatrao čak i Casemira koji je prije par mjeseci došao u klub.