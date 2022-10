Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i jedan od najboljih veznjaka svih vremena, Luka Modrić, sudjelovao je u snimanju dokumentarnog filma u produkciji FIFA-e i Netflixa. Modrić je jedan od osmorice kapetana nogometnih reprezentacija koji je sudjelovao u snimanju filma "Kapetani", a on se snimao još prošle godine.

U tom je dokumentarcu Modrić rekao kako će mu SP u Kataru vjerojatno biti posljednji, ali je govorio i o raznim drugim temama, kao što je ratom pogođeno djetinjstvo i ponešto iz privatnog života.

"Djetinjstvo mi je u najboljem mogućem sjećanju. Djed me branio kad bih radio neke nepodopštine prema mami i tati, i vodio me svugdje. Išao sam s njim voditi životinje na ispašu. Imao sam bezbrižno djetinjstvo u kući djeda i bake na Velebitu, uz koju me vežu lijepe uspomene. I ime sam dobio po djedu. Žao mi je što nije doživio barem dio svega što sam postigao, ali siguran sam da me odozgo gleda i da je ponosan", rekao je Modrić, čijeg su djeda, podsjećamo, u ratu ubili četnici.

Kako su se pripremali za SP

"Nije bilo lako živjeti tada, uzbune, bombe, rakete padaju i morali smo u hotel kao izbjeglice - govorio je dok su se listale njegove fotografije s djedom i obitelji, ali kad pogledam slike iz djetinjstva, uvijek sam s loptom. To je bio moj izlaz od svega što se događalo oko nas. I na betonu ispred hotela sve je krenulo", kazao je Modrić.

Potom je pojasnio i kako se momčad pripremala za utakmice na SP-u 2018. godine.

"Kakav je zadnji trening prije utakmice, takvi ćete biti i na utakmici. Mi zadnji dan uvijek igramo utakmicu stari protiv mladih, i tu idemo 100 na sat. Svi žele pobijediti. Ja sam bio na obje strane, a na SP-u u Rusiji prije prve utakmice mladi su nas dobili. Pobijedili smo tu utakmicu pa je došla Argentina i opet su nas na treningu mladi pobijedili, a mi smo dobili utakmicu. I tako su uoči svake utakmice na SP-u mladi pobijedili stare na treningu jer smo im počeli i popuštati, a idući dan bismo pobijedili suparnika. Sve do finala", rekao je Modrić.

Razgovor s Livakovićem

U dokumentarcu se može vidjeti i jedna vrlo zanimljiva scena. Uoči utakmice s Rusijom na Poljudu prošle godine, Modrić je uhvaćen u privatnom razgovoru s Dominikom Livakovićem, koji je tada bio u velikoj krizi i izgubio je nakratko status prvog golmana reprezentacije.

"Ne bih ti to govorio da mi nije stalo, drag si mi dečko, zato ti govorim, ali ja ne vidim tvoj napredak u reprezentaciji. Možda te pritisak smeta? Odaješ nesigurnost momčadi. Što ima veze ako pogriješiš, pa svi griješe, zašto ne bi ti smjeo? Ali moj je osjećaj da se ti bojiš pogriješiti. Ti si golmančina, znaš li to", govorio mu je Modrić.