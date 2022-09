Hrvatski nogometni reprezentativac i jedan od najboljih veznjaka u novijoj nogometnoj povijesti, Luka Modrić, čak i s 37 godina na leđima i dalje igra vrhunski nogomet i sada mu se više nego ikad dive svi živi, od bivših suigrača, trenera, do raznih stručnjaka, novinara i navijača.

Divi mu se i umirovljeni engleski veznjak i bivši reprezentativac Jermaine Jenas i to na nešto drugačiji način od ostalih. Jenas danas radi kao televizijski voditelj, ali je od 2008. do 2011. godine igrao s Modrićem u Tottenhamu i dobro ga poznaje.

Jenas je tako u jednom podcastu dobio pitanje koji mu je suigrač iz Tottenhama bio najbolji. Jedan od voditelja sugerirao je da bi to mogao biti Dmitar Berbatov, legendarni bugarski golgeter, ali Jenas je iznenadio voditelje odgovorom.

Kao iz Matrixa

"Ne, to je bio Modrić. Luka je bio nevjerojatan, on je prvi zbog kojeg sam shvatio da u inozemstvu drugačije odgajaju igrače. Kad razmišljam o Modriću na terenu, sjetim se filma Matrix. Znate sve one brojeve i linije iz filma? Tako vam Luka vidi teren. U Engleskoj nas uče da se krećemo konzervativno, po striktno određenim putanjama, ali Luka bi otišao na mjesto desnog beka i njemu rekao da se podigne, napravio dribling, dupli pas i odjednom bi bio pred protivničkim kaznenim prostorom. Odlazio je u zone u koje meni uopće nisu govorili da veznjak treba ići. Bio je isti na treningu, elitna razina nogometne inteligencije. Sad vjerojatno ima 60 godina i još razvaljuje", komentirao je, veoma neobično, Jenas.