VELIKA ČAST / Ovako je izgledalo svečano otvaranje terena nazvanog po Luki Modriću: Poznato je i kada će biti gotov novi stadion

Podno južne tribine uoči susreta s Varaždinom održana je mala svečanost otvaranja terena nazvanog po Luki Modriću, kako su odabrali vlasnici Dinamovih fan tokena. Radi se o terenu broj 4 Dinamove akademije, a riječ je držao i predsjednik Mirko Barišić: "Definitivno se ide u gradnju stadiona, to je sigurno. Dinamo je nositelj, a stadion će graditi uz pomoć grada i države. Bit će formirana radna grupa koja će redovito informirati javnost o novim koracima koji će početi u svibnju ili lipnju", rekao je Barišić i nadodao: "To je dugoročan posao jer, kao što znate, ovaj stadion se prvo mora rušiti da bi se gradio novi. Postojale su neke administrativne prepreke, ali to je sad već riješeno i samo sve treba pravno potvrditi kako bismo s puno žara mogli prionuti poslu. Sve bi trebalo biti gotovo za tri, četiri godine."