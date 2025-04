Kohorta poslala iscrpno otvoreno pismo vlasniku kluba, traže se smjene u upravi

Osijekovi navijači cijele ove sezone prosvjeduju prtoiv uprave kluba. Nezadovoljni su načinom na koji mađarski vlasnici upravljaju klubom i koje su ljude postavili u upravu. Osijek trenutačno prolazi tešku krizu rezultata, a Kohorta se odlučila poslati otovreno pismo vlasniku Mészárosu preko svoje Facebook stranice. Pismo donosimo u cijelsoti.

Poštovani gospodine Mészáros, uz uvažavanje Vašeg doprinosa u opstojnosti i funkcioniranju Nogometnog kluba Osijek u posljednjih devet godina, kao udruge koje predstavljaju navijačku populaciju našeg kluba dužni smo reagirati na aktualno stanje, ali i ono što je, po našem skromnom mišljenju, dovelo do istog.

NK Osijek u rezultatskom smislu nikada nije bio veliki klub. Iako nam je privatizacija te 2016. dala nadu da će to postati, činjenica da je prvenstvene utakmice Osijeka na Opus Areni u prošloj sezoni pratilo u prosjeku 7,417 gledatelja (što ga čini trećim najgledanijim domaćinom u Hrvatskoj, op.a.), i to nakon što su uspjesi izostali, dokaz je kako navijači Osijeka nisu ovdje zbog rezultata. Osijek je legitimni član „velike četvorke“ hrvatskog nogometa isključivo zbog podrške koju uživa, ali i tradicije koja svoje korijene vuče iz davne 1916. godine. Sramotni rezultati koji su klub bacili u borbu za ostanak nisu plod sportske nesreće i prolaznog trenda, već posljedica dugogodišnjeg katastrofalnog upravljanja klubom koje se očituje na mnogim poljima, a ne samo na terenu. A ujedno su i kap koja je prelila čašu navijačkog strpljenja.

1. Ambicija

NK Osijek je klub koji već godinama životari bez jasno definirane sportske strategije i rezultatske ambicije. Nakon dugogodišnjih poruka kako je jedini cilj izlazak u Europu, aktualni direktor Vladimir Čohar najavljuje napad na naslov uz poruku „ako nam je cilj biti četvrti, idemo se svi baciti u Dravu“, i to u rezultatski najlošijoj sezoni u posljednjih devet godina zbog čega izjave poput ove među navijačima mogu izazvati samo podsmijeh i/ili bijes. Od 2016. pa do danas NK Osijek je u baš svakoj sezoni imao proračun koji je bio među četiri najviša u ligi pa osiguravanje kvalifikacija europskog natjecanja ne može biti cilj već nužni minimum. O ambiciji dovoljno govore i prijelazni rokovi koje je nerijetko obilježila rasprodaja „klupske srebrnine“, i to uoči najvažnijih europskih utakmica. O ambiciji dovoljno govori i razvijanje igrača za naše rivale, sklapanjem posudbi i ugovora sa štetnim klauzulama. A dovoljno govori i narativ aktualnih i bivših prvotimaca koji bez ikakvih ograda, ali i sankcija, u medijskim istupima licitiraju svojim odlaskom iz NK Osijeka. Nedostatak ambicije ne treba previše čuditi uzme li se u obzir kronični izostanak osjećaja pripadnosti ovome Klubu, uz rijetke izuzetke, a motivacijski ne djeluju niti lijepa i sigurna primanja koja ne treba zaslužiti svojim radom da bi sjela na račun, a što NK Osijek čini poželjnom „udavačom“ u nogometnom svijetu. Kako za igrače, tako i za druge sportske i nesportske djelatnike sumnjivih motiva. Upravo je nedostatak ambicije, uz prosto neznanje i nestručnost, u uzročno-posljedičnoj vezi sa svim problemima koje navodimo u nastavku.

2. Sportska politika i Škola nogometa NK Osijek

Sportsku politiku trenutno vodi direktor Kluba Vladimir Čohar koji po vlastitom priznanju „nije sportski djelatnik“. Imenovanje sportskog direktora sve do nedavno nije bilo „prioritet ni tema“ pa ne treba čuditi da istoga nemamo već gotovo četiri mjeseca. Odluke o angažiranju i/ili prestanku radnog odnosa ne donose se pravovremeno, a za loše odluke članovi Uprave ne snose ama baš nikakvu odgovornost. Razlaz s dvojicom od trojice sportskih direktora u posljednjih pet godina završio je sudskom tužbom i/ili medijskim prepucavanjima uz narušavanje ugleda Kluba. Skautska služba sve ovo vrijeme gotovo da ne postoji pa je NK Osijek postao „El Dorado“ za menadžere i „menadžere“, a u svlačionici je, apsurdno, sve manje igrača iz Škole nogometa NK Osijek. U mlađim kategorijama Klub bilježi nikada lošije rezultate. Juniori su u trenutku pisanja 7. na prvenstvenoj ljestvici s 18 bodova zaostatka za vodećima, uz dvije utakmice više, kadeti su 9. s 25 bodova zaostatka i utakmicom više, a pioniri 5. s 18 bodova zaostatka. Niti jedan junior ove godine nije promoviran u standardnog člana seniorske ekipe. Toliko o radu u nadaleko poznatoj osječkoj školi nogometa.

3. Status

Aktualna Uprava njeguje podanički odnos prema strukturama u hrvatskom nogometu. Jer kako drugačije objasniti činjenicu da klub koji je oštećena strana u aferi „VAR leaks“ službeno ne reagira traženjem trajnog izuzeća svih uključenih aktera?!

4. Ugled

Zabrana UEFA-e i dvogodišnji monitoring zbog nepodmirenih dugovanja, brojni sudski sporovi s trenerima i menadžerima te blokada računa dovode NK Osijek na loš glas i čine ga nepoželjnom i nepouzdanom sredinom za one ozbiljne, a otvaraju vrata šarlatanima.

5. Odnos prema navijačima, marketinške aktivnosti i Opus Arena

Klub nije prisutan u zajednici, obilasci osnovnih škola uz druženje s učenicima bez objašnjenja su prekinuti, ne radi se na privlačenju novih navijača i ne koristi potencijal kojeg pruža novi stadion. Fan shop svoja vrata zatvara na poluvremenu(!?) utakmica, na web shop su navijači čekali godinama, klupski restoran je otvoren samo za posebne prilike, stadionskih tura nema iako su najavljene, kao ni klupskog muzeja, a posebna događanja poput predstavljanja dresova i momčadi mogu se nabrojati na prste jedne ruke. Posebna sramota je odnos prema igračkim legendama ovoga kluba za koje u svečanoj loži uglavnom nema mjesta.

6. Rezultat

5 godina aktualne Uprave: 0 trofeja, 0 finala Kupa, 0 grupnih faza europskog natjecanja, 7 trenera, 3 sportska direktora. NK Osijek je u posljednjih 15 kola osvojio 11 bodova po čemu je posljednjeplasirana ekipa prvenstva u tom razdoblju, a umjesto borbe za prvi trofej nakon 26 godina, ostaje nam borba za ostanak, po prvi put nakon 10 godina. I to, ako je vjerovati medijskim napisima, nakon 200 milijuna eura uloženih u Klub u posljednjih devet godina i uz uvjerljivo najbolje infrastrukturne uvjete u Republici Hrvatskoj.

Sve navedeno samo je „kap u moru“ loših odluka i propusta koji su obilježili posljednjih pet godina upravljanja klubom, a uslijed čega aktualna Uprava nikada nije zadobila povjerenje nas navijača. Vrijeme za dijalog odavno je prošlo, jer umjesto konkretnih pomaka na bolje dobili smo isključivo isprazna i nerealizirana obećanja, a jedini kontinuitet sve ovo vrijeme su nesposobnost i nebriga. NK Osijek je postao ogledna žrtva poznate i priznate ekonomske teorije „mrtvoga konja“. Umjesto rješavanja pravog problema, ulaže se ogromno vrijeme, novac i energija kako bi se izbjegle teške odluke, uz produljivanje agonije kroz produljivanje mandata aktualnoj Upravi.

Kako se Klub ne vodi pozornošću „dobroga gospodara“, naša je dužnost na svakoj utakmici inzistirati na jedinom mogućem rješenju nagomilanih problema, a to je smjena aktualne Uprave, uz povik, „Upravo, odlazi!“

S poštovanjem,Kohorta Osijek i Klub navijača Bijelo-plavi

