Otkriveno zašto su Dalić i Kovačić kasnili sat vremena na presicu u Glasgowu

Hrvatska reprezentacija stigla je do dva posljednja kola grupne faze Lige nacija. U petak gostuje kod Škotske, a u zadnjem kolu u ponedjeljak na Poljudu dočekuje Portugal.

Vatreni su zadnji trening pred sutrašnju utakmicu odradili ranije u Zagrebu te zatim u popodnevnim satima krenuli za Škotsku. Planirana presica bila je u 20:30 no Zlatko Dalić i Mateo Kovačić kasnili su sat vremena. Nije bilo jasno koji je razlog, no naknadno je otkriveno kako je prvo let kasnio u polasku iz Zagreba da bi onda i u Glasgowu velika magla radila probleme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vatreni će sutra na Hampden Parku imati priliku osigurati plasman u četvrtfinale natjecanja, a Dalić je otkrio i kako će umjesto Dominika Livakovića koji je suspendiran na jednu utakmicu zbog crvenog kartona protiv Poljske, braniti njegov imenjak Kotarski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utakmicu hrvatske reprezentacije u Ligi nacija gledajte na platformi VOYO na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili

POGLEDAJTE VIDEO: Stadion u Francuskoj pretvoren u bunker: Protiv Izraela uz čak 4500 policajaca

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa