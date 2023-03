Iako se dugo činilo sigurnim da će sjajni francuski napadač Kylian Mbappe na kraju prošle sezone napustiti PSG i nakon isteka ugovora s francuskim klubom potpisati za španjolskog giganta Real Madrid, došlo do velikog preokreta i Mbappe je produžio ugovor s pariškim klubom.

No, ubrzo nakon što je odbio Real, Mbappe se predomislio i već je nakon pola godine, u siječnju 2023., odlučio da želi napustiti PSG i karijeru nastaviti u Realu.

Britanski Athletic objavio je nedavno da, unatoč toj Mbappéovoj želji, gotovo sigurno neće otići u Real ovoga ljeta jer bi za njega madridski klub morao platiti ogromnu odštetu. Izvjesniji je da se pridruži "Kraljevima" potpuno besplatno u ljeto 2024., kada mu istekne ugovor s PSG-om. U Mbappéovom ugovoru s PSG-om postoji opcija produljenja na još jednu sezonu, no on je taj koji je mora aktivirati, a to mu ne pada na pamet jer želi ostvariti dječački san i zaigrati za Real.

Španjolski mediji već neko vrijeme pišu da u Realu i dalje pomno prate kako se razvija situacija s Mbappeom, a sada je novinar Paco Jo Delgado objavio po kojim će uvjetima Real krenuti u realizaciju tog tranasfera.

Španjolski novinar tvrdi da će "Kraljevi" pokušati dovesti Mbappea samo ako on prije toga javno zatraži odlazak iz PSG-a i tako da signal Realu.