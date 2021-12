Prije malo više od tjedan dana nezavisna institucija koja se bavi statističkim podacima i proučavanjem nogometnog tržišta te sama procjenjuje vrijednost nogometaša, CIES Football Observatory, objavila je popis najvrjednijih nogometaša svijeta mlađih od 23 godine.

Taj su popis razdijelili prema pozicijama i na gotovo svakoj od pozicija, Barcelona u top 10 najskupljih i najboljih igrača ima barem po jednog. Na CIES-ovu popisu najboljih desnih bekova svijeta našao se tako i glavni akter naše priče, nizozemski reprezentativac Sergino Dest.

Dest je na Camp Nou stigao prošle godine iz Ajaxa za 21 milijun eura i odmah se uklopio u ekipu i postao, de facto, stožerni igrač i prvotimac. I tako je bilo sve do dolaska novog trenera Xavija Hernandeza, a nedavno je Mundo Deportivo pisao kako je legendarni veznjak Barcelone odlučio prodati mladog Desta.

Koeman mu uništio samopouzdanje

"U klubu postoje sumnje u Destove mogućnosti. U ofenzivi se zna da ima dobar centaršut, dribling i udarac, ali sve su izraženiji njegovi propusti u defenzivi. Čelnici Barcelone vjeruju da Dest nije igrač za prvih 11 i spremni su ga prodati dok još uvijek za njega mogu dobiti solidan novac", pisao je tako prije nekoliko dana Mundo Deportivo.

Međutim, katalonski Sport sada otkriva koji je Destov problem i zašto nije baš u nekoj formi. Tvrde kako je glavni krivac za Destovo loše stanje njegov bivši trener Ronald Koeman koji mu je devastirao samopouzdanje.

Katalonski medij uvjerava da Dest ima ogroman problem sa samopouzdanjem i to zbog toga što je Koeman gotovo na svim treninzima pred svima žestoko ribao i kritizirao mladog Desta. Nizozemca je to, navodno, jako pogađalo i zbog toga sada nikako ne može uhvatiti formu kod Xavija.

Dest nije jedini

Da Sport nije daleko od istine najbolje svjedoči i izjava bivšeg igrača Barcelone, Juniora Firpa koji danas igra za Leeds. Firpo je od 2019. godine do ovog ljeta bio u Barceloni, a on tvrdi da ga je Koeman lagao i da je ponižavao njega i suigrače.

"Došlo je do toga da sam izgubio želju za nogometom. Bilo je stvari koje Koeman nije razumio i često je ponižavao suigrače i mene. Jedna od stvari je ta da kada bi rezerve trenirale dan nakon utakmice, on ne bi ni dolazio na trening. Kako da se dokažem čovjeku koji me ni ne gleda?" rekao je Firpo i zatim nastavio o Koemanu.

"Pitao sam ga o svom statusu u momčadi, a on mi je počeo lagati. Pričao je neke stvari koje nemaju smisla - da treniram loše, da ne utječem pozitivno na suigrače. Kako igrač koji je tek stigao može loše utjecati na momčad koja je osvojila sve? Pitajte ostale igrače je li to istina", rekao je Firpo.

Koeman je 28. listopada dobio otkaz u Barceloni, ali posljedice su, očito, i dalje prisutne.