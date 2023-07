Klubovi Premier lige i EFL poduzimaju korake u borbi protiv sve većeg problema ovisnosti nogometaša o tabletama za spavanje.

Sve više onih koji su uzimali tablete

Dele Allijevo priznanje da je postao ovisan o lijeku gurnulo je problem u javnost i otvorilo moguću pandorinu kutiju. Britanski Daily Mail zna za još jednog nogometaša koji je igrao Premier ligu i predstavljao Englesku, da je imao problema s tabletama za spavanje.

U četvrtak je Daily Mail razgovarao s izvorima u vrhunskim klubovima i klubovima Championshipa koji su priznali da znaju za igrače koji su redovito uzimali tablete. Lijek Zopiclone - spomenuti britanski medij je istaknuo kao lijek koji igrači često uzimaju. Na stranicama NHS-a navodi se kao lijek za suzbijanje nesanice. Nuspojave uključuju amneziju, halucinacije i depresiju.

'Popijete kako bi ste zaspali'

Jedan insajder je rekao:

"Ovo nije novi problem. Igrač bi tražio od klupskog liječnika dozu dan prije utakmice kako bi lakše zaspao te noći. Reći će da su im djeca prebučna ili da ne mogu spavati noć prije utakmice jer stalno razmišljaju o utakmici. Ako igrate tri utakmice tjedno, to su tri doze. Ako imate večernju utakmicu, možda popijete još jednu dozu kad dođete kući jer vam adrenalin raste i ne možete spavati."

Kako djeluju tablete za spavanje? Najčešće propisivane tablete za spavanje u Ujedinjenom Kraljevstvu su zolpidem, zopiklon i benzodiazepini — tablete od 2-10 mg koje usporavaju moždanu aktivnost, da bi se korisnik osjećao pospano.

Takvi lijekovi mogu pružiti učinkovito privremeno rješenje za nesanicu, ali i izazvati ovisnost. Kratkoročni učinci ovisnosti o tabletama za spavanje uključuju zbunjenost, pospanost i nespretnost.

Ozbiljne posljedice

U slučaju kroničnih ovisnosti mogu se pojaviti ozbiljniji problemi poput bolesti jetre, zatajenja disanja i suicidalnih misli.

"Dakle, to su četiri doze; više od polovice tjedna koristite tablete za spavanje. Nije iznenađenje da igrači postaju ovisni. Engleski nogomet, međutim, počinje shvaćati problem. "

Mail Sport doznaje da je barem jedan klub Premier lige zaposlio službenika za brigu o igračima čija je zadaća čuvati mentalno zdravlje nogometaša. Naš izvor je dodao: 'Klubovi su sada puno uključeniji, ali uvijek postoji tanka linija između performansi igrača na terenu i njegovog općeg blagostanja.

"Ako igrač traži tablete jer to znači da mu pomažu da bolje igra, tu postoji velika dilema za medicinsko osoblje."

Klubovi Premier lige, uključujući Arsenal, tražili su savjet od stručnjaka za spavanje o tehnikama koje bi nogometašima pomogle da spavaju noću. Kao alternativu Zopiklonu, neki klupski liječnici daju slabiji hormon melatonin. U svom bombastičnom intervjuu, Alli je rekao:

'Ima toga dosta'

"To je nešto što se vrti okolo više nego što ljudi shvaćaju u nogometu, ima toga dosta. Nadam se da ću to što ću govoriti o tome pomoći ljudima. S našim rasporedom imate utakmicu, morate ustati rano ujutro da biste trenirali, imate sav adrenalin, pa je ponekad u redu uzeti tabletu za spavanje i biti spreman za sljedeći dan. Ali kad si slomljen, kao što sam ja, to očito može imati suprotan učinak."

