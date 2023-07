Engleska nogometna zvijezda Dele Alli otkrila je da je provela na rehabilitaciji šest tjedana odvikavajući se od pilula za spavanje i laganja, nakon što se ovog ljeta Alli vratio s neuspjele posudbe u turskom superligaškom klubu Besiktas - u intervjuu za podcast Garyja Nevillea, The Overlap.

Nekad najbolji mladi igrač Engleske

Bivši igrač Tottenhama bio je jedna od najsvjetlijih engleskih nogometaša i uživao u velikom usponu pod vodstvom Mauricija Pochettina u sjevernom Londonu.

Probivši se u prvu momčad sa samo 20 godina, Alli je ponio PFA-ovu nagradu za najboljeg mladog igrača godine u sezoni 2015/16. i sljedećoj sezoni te je osvojio mjesto u momčadi Garetha Southgatea za put u Rusiju na Svjetsko prvenstvo 2018. Vodio je bitke protiv Vatrenih u polufinalu Mundijala...

Međutim, nakon što se borio s upornom ozljedom, Alli je postupno pao u nemilost Tottenhama i u siječnju 2022. rezervirao prelazak u Everton. Sad je njihov igrač službeno, ali pitanje je kako na njega gledaju trenutno.

Alli se, tako, preselio u Besiktas, ali nakon što nije uspio impresionirati turskog diva i još se borio s ozljedama, klub ga se pokušao riješiti. U razgovoru s Nevilleom, Alli je kazao:

'Teško je o tome govoriti'

"Sada je pravo vrijeme da ljudima kažem što se događa. Teško je o tome govoriti jer je to nešto što sam dugo skrivao. Strah me je bilo govoriti o tome", dao je već u startu do znanja da je posrijedi veliko priznanje...

"Kada sam se vratio iz Turske, saznao sam da trebam operaciju, psihički sam bio u lošem stanju i odlučio sam otići u modernu ustanovu za odvikavanje za mentalno zdravlje. Oni se bore s ovisnošću i traumama. Osjetio sam da je vrijeme za mene. Ne može vam se reći da idete tamo – morate znati i sami donijeti odluku ili ćete propasti do kraja. Bio sam uhvaćen u lošem ciklusu i stvarima koje su mi činile štetu - tabletama za spavanje i laganju", dodao je Alli i naglasio da je još prije razmišljao o umirovljenju s 24 godine, kad je bio igrač Mourinha.

'Mogu li u mirovinu u 24.?'

"Jednog jutra sam se probudio i morao sam na trening. Sjećam se da sam buljio u ogledalo i pitao mogu li sada otići u mirovinu. U 24. Radim ono što volim. Za mene je to bilo srceparajuće. Uvijek sam bio protiv sebe u svemu. Pobjeđivao sam u borbi, pokazujući da sam sretan. Ali iznutra sam gubio bitku".

