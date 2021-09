Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Mario Mandžukić objavio je na društvenim mrežama da odlazi u igračku mirovinu.

Mandžukićev posljednji klub bio je AC Milan, gdje je proveo pola godine, međutim ozljede su ga spriječile da postigne značajniji učinak i izbori dodatnu godinu ugovora.

Zanimljivo je da je Mandžukić mogao nastaviti svoju karijeru u nogometu da je htio. Kako je objavio najveći stručnjak za transfere Fabrizio Romano, Mandžukić je na stolu imao dvije ponude, no odlučio je da je za njega to to od nogometa.

Zavidna karijera

Prije Milana Mandžukić je igrao u Hrvatskoj za NK Zagreb i GNK Dinamo, a onda je u ljeto 2010. otišao u Njemačku gdje je igrao za VfL Wolfsburg (60 utakmica i 20 golova) i Bayern (88 utakmica i 48 golova).

U sezoni 2014./15. potpisao je za Atletico Madrid u kojem je u 43 utakmice zabio 20 golova prije nego je prešao u Juventus. U pet sezona u Juventusu, odigrao je 162 utakmice i zabio 44 gola. U siječnju 2020. prešao je u katarski Al-Duhail gdje je zabio jedan gol u sedam utakmica.

Za hrvatsku je reprezentaciju odigrao 89 utakmica i pritom postigao 33 pogotka. Oprostio se od Vatrenih nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji, gdje je zabijao u polufinalu i finalu.